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Цена Rari Governance (RGT)

USD

График цены Rari Governance (RGT) в реальном времени

$0.210235
$0.210235$0.210235
+6.30%(1D)

Цена Rari Governance (RGT) сегодня

Текущая цена Rari Governance (RGT) сегодня составляет 0.210235 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.37M USD. Цена RGT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rari Governance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.05K USD
- Изменение цены Rari Governance в течение дня составляет +6.37%
- Оборотное предложение составляет 11.26M USD

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Ценовые показатели Rari Governance (RGT) - USD

За сегодня изменение цены Rari Governance на USD составило $ +0.01259433.
За последние 30 дней изменение цены Rari Governance на USD составило $ -0.0529668792.
За последние 60 дней изменение цены Rari Governance на USD составило $ +0.0940784175.
За последние 90 дней изменение цены Rari Governance на USD составило $ +0.0304055724311348.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01259433+6.37%
30 дней$ -0.0529668792-25.19%
60 дней$ +0.0940784175+44.75%
90 дней$ +0.0304055724311348+16.91%

Анализ цен Rari Governance (RGT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Rari Governance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.17477
$ 0.17477$ 0.17477

$ 0.210375
$ 0.210375$ 0.210375

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

+1.96%

+6.37%

-0.09%

Рыночная информация Rari Governance (RGT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 5.05K
$ 5.05K$ 5.05K

11.26M
11.26M 11.26M

Что такое Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

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Источник Rari Governance (RGT)

Официальный веб-сайт

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