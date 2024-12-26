Цена BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA)
Текущая цена BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.16M USD. Цена SOLANA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BarbieCrashBandicootRFK88:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 709.50 USD
- Изменение цены BarbieCrashBandicootRFK88 в течение дня составляет -0.86%
- Оборотное предложение составляет 888.89T USD
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За сегодня изменение цены BarbieCrashBandicootRFK88 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BarbieCrashBandicootRFK88 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BarbieCrashBandicootRFK88 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BarbieCrashBandicootRFK88 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.86%
|30 дней
|$ 0
|-12.17%
|60 дней
|$ 0
|-24.42%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BarbieCrashBandicootRFK88: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.44%
-0.86%
-24.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What makes SOLANA an absolute game-changer is our relentless dedication to memes and viral brilliance! We don't settle for mediocrity; we plunge into the realm of sheer awesomeness! Our community is a powerhouse of meme warriors, unleashing an unstoppable onslaught of viral memes that'll leave you in awe and stitches! We're not here to play games; we're here to dominate! SOLANA is all about pushing the boundaries, smashing through barriers, and leaving our competitors eating our dust! Our passion for humor burns like an inferno, and we won't rest until the entire internet bows down to our meme supremacy! And our community? It's a brotherhood, an unyielding powerhouse of support and camaraderie! When you're part of SOLANA, you're part of an unstoppable force, a family forged by the fire of meme revolution! So, if you're ready to be part of the most intense, mind-bending memecoin movement ever conceived, then buckle up, strap in, and brace yourself! SOLANA is here to claim the throne, and we're taking no prisoners! Get ready to witness meme history in the making!
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