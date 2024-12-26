Цена ARTH (ARTH)
Текущая цена ARTH (ARTH) сегодня составляет 1.062 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 467.34K USD. Цена ARTH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ARTH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.65 USD
- Изменение цены ARTH в течение дня составляет -0.13%
- Оборотное предложение составляет 439.91K USD
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За сегодня изменение цены ARTH на USD составило $ -0.001423096036631.
За последние 30 дней изменение цены ARTH на USD составило $ -0.1375864542.
За последние 60 дней изменение цены ARTH на USD составило $ -0.4211408790.
За последние 90 дней изменение цены ARTH на USD составило $ -0.9332322348241933.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.001423096036631
|-0.13%
|30 дней
|$ -0.1375864542
|-12.95%
|60 дней
|$ -0.4211408790
|-39.65%
|90 дней
|$ -0.9332322348241933
|-46.77%
Ознакомьтесь с последним анализом цен ARTH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0.13%
-10.85%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
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