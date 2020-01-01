Токеномика ARTH (ARTH) Откройте для себя ключевую информацию о ARTH (ARTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ARTH (ARTH) ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Официальный сайт: https://arthcoin.com/ Купить ARTH сейчас!

Токеномика и анализ цен ARTH (ARTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARTH (ARTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 767,39K $ 767,39K $ 767,39K Общее предложение: $ 439,91K $ 439,91K $ 439,91K Оборотное предложение: $ 439,91K $ 439,91K $ 439,91K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 767,39K $ 767,39K $ 767,39K Исторический максимум: $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 Исторический минимум: $ 0,108627 $ 0,108627 $ 0,108627 Текущая цена: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Узнайте больше о цене ARTH (ARTH)

Токеномика ARTH (ARTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARTH (ARTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARTH, изучите текущую цену ARTH!

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