Цена Aquarius (AQUA)
Текущая цена Aquarius (AQUA) сегодня составляет 0.0011844 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 38.26M USD. Цена AQUA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aquarius:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 124.34K USD
- Изменение цены Aquarius в течение дня составляет -2.07%
- Оборотное предложение составляет 32.32B USD
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За сегодня изменение цены Aquarius на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Aquarius на USD составило $ -0.0002037213.
За последние 60 дней изменение цены Aquarius на USD составило $ +0.0012689782.
За последние 90 дней изменение цены Aquarius на USD составило $ +0.000565768075387767.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.07%
|30 дней
|$ -0.0002037213
|-17.20%
|60 дней
|$ +0.0012689782
|+107.14%
|90 дней
|$ +0.000565768075387767
|+91.45%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Aquarius: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.17%
-2.07%
+4.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.
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|1 AQUA к AUD
A$0.00189504
|1 AQUA к GBP
￡0.000935676
|1 AQUA к EUR
€0.00112518
|1 AQUA к USD
$0.0011844
|1 AQUA к MYR
RM0.005306112
|1 AQUA к TRY
₺0.041679036
|1 AQUA к JPY
¥0.186400872
|1 AQUA к RUB
₽0.118049148
|1 AQUA к INR
₹0.101100384
|1 AQUA к IDR
Rp19.103223132
|1 AQUA к PHP
₱0.069476904
|1 AQUA к EGP
￡E.0.06028596
|1 AQUA к BRL
R$0.007544628
|1 AQUA к CAD
C$0.001693692
|1 AQUA к BDT
৳0.14129892
|1 AQUA к NGN
₦1.830596796
|1 AQUA к UAH
₴0.049578984
|1 AQUA к VES
Bs0.0604044
|1 AQUA к PKR
Rs0.329180292
|1 AQUA к KZT
₸0.612725652
|1 AQUA к THB
฿0.040352508
|1 AQUA к TWD
NT$0.03872988
|1 AQUA к CHF
Fr0.001042272
|1 AQUA к HKD
HK$0.009214632
|1 AQUA к MAD
.د.م0.011915064