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Топ токенов категории Экосистема Stellar по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Stellar. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Стеллар
Стеллар
XLM
$ 0.1629
+0.37%
-0.43%
-4.24%
$ 5.49B
$ 2.30M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 452.43M
$ 24.20M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.18M
$ 6.90M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
10
VELO
VELO
VELO
$ 0.003276
0.00%
-3.19%
-7.44%
$ 57.05M
$ 8.80M
11
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195083
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 56.37M
$ 4.74K
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003037
+0.03%
-2.29%
-8.56%
$ 53.39M
$ 26.40M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032588
+0.07%
-0.01%
-3.60%
$ 14.32M
$ 37.94K
14
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707393
+0.01%
+0.00%
+0.36%
$ 6.48M
$ 8.70K
15
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00632653
+0.02%
0.00%
+11.10%
$ 6.43M
$ 220.70
16
Realio
Realio
RIO
$ 0.03472
-0.17%
+1.00%
-0.43%
$ 5.49M
$ 603.31K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
0.00%
+0.00%
+0.81%
$ 5.03M
$ 60.71K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.0005593
-1.67%
-0.02%
+49.21%
$ 4.47M
$ 956.50
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.0042
+0.24%
+0.24%
-0.24%
$ 3.57M
$ 31.88M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.03848656
+0.19%
-0.06%
-7.86%
$ 2.58M
$ 14.98K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023674
+0.24%
-0.02%
-17.71%
$ 2.37M
$ 151.97K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.999112
-0.07%
0.00%
-0.19%
$ 1.12M
$ 4.24K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.005
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 1.03M
$ 194.81
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.36K
$ 12.78K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.03063871
0.00%
-0.37%
-46.97%
$ 43.78K
$ 4.22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015539
+0.14%
-1.01%
+1.16%
--
$ 283.29M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Stellar и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Stellar представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 27 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $86.66B.
Какой токен из категории Экосистема Stellar демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Stellar, отслеживаемых на MEXC, RIO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Stellar находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 27 токенов категории Экосистема Stellar, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Stellar относятся USDC, XLM, PYUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Stellar?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Stellar составляет примерно $86.66B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Stellar, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.