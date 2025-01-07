Цена Altcoinist Token (ALTT)
Текущая цена Altcoinist Token (ALTT) сегодня составляет 0.01669346 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.09M USD. Цена ALTT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Altcoinist Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 34.59K USD
- Изменение цены Altcoinist Token в течение дня составляет +21.80%
- Оборотное предложение составляет 245.00M USD
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За сегодня изменение цены Altcoinist Token на USD составило $ +0.00298811.
За последние 30 дней изменение цены Altcoinist Token на USD составило $ -0.0030096104.
За последние 60 дней изменение цены Altcoinist Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Altcoinist Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00298811
|+21.80%
|30 дней
|$ -0.0030096104
|-18.02%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Altcoinist Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.01%
+21.80%
-0.56%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
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