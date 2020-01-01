Токеномика Altcoinist Token (ALTT) Откройте для себя ключевую информацию о Altcoinist Token (ALTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Официальный сайт: https://www.altcoinist.com/ Whitepaper: https://docs.altcoinist.com/ Купить ALTT сейчас!

Токеномика и анализ цен Altcoinist Token (ALTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altcoinist Token (ALTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 245,00M $ 245,00M $ 245,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,03M $ 28,03M $ 28,03M Исторический максимум: $ 0,03869625 $ 0,03869625 $ 0,03869625 Исторический минимум: $ 0,00368481 $ 0,00368481 $ 0,00368481 Текущая цена: $ 0,02797412 $ 0,02797412 $ 0,02797412 Узнайте больше о цене Altcoinist Token (ALTT)

Токеномика Altcoinist Token (ALTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Altcoinist Token (ALTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALTT, изучите текущую цену ALTT!

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