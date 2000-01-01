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Топ токенов категории Приложения Telegram по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приложения Telegram. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1,62668
-2,00%
-53,10%
-30,99%
$ 275,83M
$ 1,24M
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002094
-0,10%
-3,41%
+1,75%
$ 200,99M
$ 3,66B
3
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,212
+1,05%
+0,86%
-0,52%
$ 75,50M
$ 472,36K
4
Propy
Propy
PRO
$ 0,3407
+0,18%
-3,04%
-3,45%
$ 34,17M
$ 202,27K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,0215
+0,28%
-3,85%
-2,63%
$ 28,01M
$ 2,94M
6
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06033
-0,13%
-1,13%
+0,15%
$ 27,55M
$ 1,02M
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0,04465
-0,18%
-2,83%
+12,32%
$ 20,07M
$ 1,29M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,020851
-0,05%
-8,86%
+14,59%
$ 19,47M
$ 7,56M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0,00879
-0,74%
-1,14%
+4,15%
$ 16,57M
$ 8,08M
10
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15,91
+0,06%
-0,00%
-2,87%
$ 15,85M
$ 39,61K
11
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0,01359
-0,15%
-8,36%
-1,38%
$ 15,82M
$ 20,43M
12
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3,666
+0,19%
-2,08%
+7,33%
$ 14,72M
$ 18,29K
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0,01897
-0,26%
-2,86%
+6,43%
$ 12,76M
$ 2,96M
14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0,0001867
-1,58%
-8,09%
+8,63%
$ 11,99M
$ 475,25M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0,08899
+0,01%
-0,02%
-3,50%
$ 8,90M
$ 1,50K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0,004982
+0,40%
-9,94%
-6,86%
$ 5,00M
$ 12,46M
17
Major
Major
MAJOR
$ 0,04218
-1,24%
-0,28%
+5,76%
$ 3,50M
$ 2,18M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0,305622
+0,62%
-0,02%
-13,14%
$ 3,05M
$ 3,01K
19
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0,0355
0,00%
-3,79%
-0,28%
$ 2,74M
$ 11,43K
20
$ 0,0014054
+0,24%
-2,52%
-3,79%
$ 2,48M
$ 37,53M
21
PX
PX
PX
$ 0,0126
-0,79%
-1,56%
-4,55%
$ 2,46M
$ 200,45K
22
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0,00998989
+0,16%
-0,03%
+5,07%
$ 2,45M
$ 6,86K
23
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0,11728
+1,03%
+4,26%
+27,97%
$ 2,34M
$ 351,63K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0,0017787
-0,05%
-2,99%
-3,50%
$ 2,02M
$ 93,81M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0,001842
+0,27%
-3,61%
+4,72%
$ 1,84M
$ 32,05M
26
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0,088448
0,00%
--
-6,42%
$ 1,56M
$ 17,65
27
GOATS
GOATS
GOATS
$ 7,101E-5
0,00%
-5,90%
-8,32%
$ 1,38M
--
28
Dither
Dither
DITH
$ 0,01262973
+0,04%
+0,01%
+45,87%
$ 1,26M
$ 904,48
29
Tales X
Tales X
X
$ 0,00839
-4,65%
-1,55%
+152,49%
$ 1,25M
$ 11,81M
30
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0,12109
-0,21%
-4,34%
-13,44%
$ 1,21M
$ 218,80K
31
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0,0012049
-0,02%
-2,92%
+9,98%
$ 1,12M
$ 101,02M
32
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0,00246952
0,00%
-0,00%
-3,81%
$ 1,06M
$ 102,33
33
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0,00105686
0,00%
-0,11%
-18,28%
$ 1,06M
$ 13,41K
34
xFUND
xFUND
XFUND
$ 68,84
+0,17%
-0,03%
-0,30%
$ 686,41K
$ 110,36
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0,682783
+0,18%
-0,02%
+0,59%
$ 682,78K
$ 190,24
36
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6,195E-5
-1,59%
-1,60%
-4,62%
$ 619,51K
--
37
Elympics
Elympics
ELP
$ 0,00036959
0,00%
-0,07%
-7,89%
$ 594,35K
$ 58,73K
38
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0,00215665
+0,79%
-0,01%
+3,76%
$ 511,81K
$ 617,59
39
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6,93436E-10
-1,02%
+11,90%
+5,46%
$ 474,84K
--
40
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0,0214
+0,05%
-2,95%
-2,51%
$ 429,40K
$ 2,28M
41
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0,0162575
+0,12%
+0,03%
-3,79%
$ 394,47K
$ 1,61K
42
Vertus
Vertus
VERT
$ 0,0007312
-0,03%
+0,25%
+1,92%
$ 385,91K
$ 24,97M
43
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0,00036409
-0,02%
-0,03%
-14,35%
$ 364,09K
$ 35,58
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0,00639551
+0,30%
+0,01%
-8,79%
$ 307,77K
$ 8,73
45
AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
$ 0,0111518
0,00%
-0,01%
+0,50%
$ 234,19K
$ 1,09
46
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0,02338359
+0,18%
--
-9,24%
$ 222,11K
$ 1,82K
47
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0,103928
0,00%
--
-0,17%
$ 214,52K
$ 2,67
48
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0,03730581
0,00%
--
-0,88%
$ 213,48K
$ 5,22
49
PIRB
PIRB
PIRB
$ 0,00291845
0,00%
--
-1,91%
$ 202,60K
$ 144,09
50
DeepFakeAI
DeepFakeAI
FAKEAI
$ 0,00020689
0,00%
-0,01%
+0,63%
$ 198,37K
$ 280,32

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приложения Telegram и почему они так популярны?
Токены категории Приложения Telegram представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 99 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $825.54M.
Какой токен из категории Приложения Telegram демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приложения Telegram, отслеживаемых на MEXC, BAD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приложения Telegram находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 99 токенов категории Приложения Telegram, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приложения Telegram относятся BEAT, FLOKI, DATA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приложения Telegram?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приложения Telegram составляет примерно $825.54M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приложения Telegram, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.