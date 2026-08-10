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Технический анализ Safe Token (SAFE) за сегодня

Технический анализ Safe Token (SAFE) за сегодня

Страница анализа Safe Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SAFE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Safe Token ниже.

Изменение цены Safe Token (SAFE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0923--+10,53%-21,05%-39,80%
Узнайте больше о цене Safe Token

Технические индикаторы Safe Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Safe Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,09225
0,09224
R2
0,09224
0,09222
R1
0,09222
0,09222
PP
0,09221
0,09221
S1
0,09219
0,09219
S2
0,09218
0,09219
S3
0,09216
0,09218

Рыночные сигналы Safe Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,08M
$2,33 M
$2,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Safe Token

Чистый притокЦена SAFEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,09
2026-08-09$0,00 M0,09
2026-08-08$0,01 M0,09
2026-08-07-$0,02 M0,09
2026-08-06-$0,02 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SAFE/USDT
$0,0923
$0,0923$0,0923
-1,28%
3.65K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SAFE в USD

Сумма

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0,0922 USD

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