Технический анализ Safe Token (SAFE) за сегодня Страница анализа Safe Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SAFE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Safe Token ниже. Регистрация

Изменение цены Safe Token (SAFE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0923 -- +10,53% -21,05% -39,80%

Технические индикаторы Safe Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Safe Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 2 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,09225 0,09224 R2 0,09224 0,09222 R1 0,09222 0,09222 PP 0,09221 0,09221 S1 0,09219 0,09219 S2 0,09218 0,09219 S3 0,09216 0,09218

Рыночные сигналы Safe Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,08M $2,33 M $2,41 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,11 M 3-дневные активные продажи $0,13 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 7-дневные активные покупки $0,16 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Safe Token Чистый приток Цена SAFEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,09 2026-08-09 $0,00 M 0,09 2026-08-08 $0,01 M 0,09 2026-08-07 -$0,02 M 0,09 2026-08-06 -$0,02 M 0,09 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Safe Token (SAFE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Safe Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SAFE / USDT $0,0923 $0,0923 $0,0923 -1,28% 3.65K (USDT) Торговля