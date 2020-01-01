Токеномика Safe Token (SAFE) Откройте для себя ключевую информацию о Safe Token (SAFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Safe Token (SAFE) Safe включает в себя полный набор инфраструктуры абстракции аккаунта и стандартный для индустрии multi-sig кошелек. Проект нацелен на то, чтобы сделать каждый счет Ethereum смарт-счетом и обеспечить процветание новых сценариев использования, таких как ИИ, стейкинг, гейминг, SocialFi, DeFi и платежи, с помощью безгазовых транзакций, удобного входа по идентификатору лица, onramps, восстановления и многого другого. Официальный сайт: https://safe.global/ Whitepaper: https://docs.gnosis-safe.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Купить SAFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Safe Token (SAFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Safe Token (SAFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 245,30M $ 245,30M $ 245,30M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 607,03M $ 607,03M $ 607,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 404,10M $ 404,10M $ 404,10M Исторический максимум: $ 3,57 $ 3,57 $ 3,57 Исторический минимум: $ 0,3478254740805914 $ 0,3478254740805914 $ 0,3478254740805914 Текущая цена: $ 0,4041 $ 0,4041 $ 0,4041 Узнайте больше о цене Safe Token (SAFE)

Токеномика Safe Token (SAFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Safe Token (SAFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFE, изучите текущую цену SAFE!

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