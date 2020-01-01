Токеномика Safe Token (SAFE)

Токеномика Safe Token (SAFE)

Откройте для себя ключевую информацию о Safe Token (SAFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Safe Token (SAFE)

Safe включает в себя полный набор инфраструктуры абстракции аккаунта и стандартный для индустрии multi-sig кошелек. Проект нацелен на то, чтобы сделать каждый счет Ethereum смарт-счетом и обеспечить процветание новых сценариев использования, таких как ИИ, стейкинг, гейминг, SocialFi, DeFi и платежи, с помощью безгазовых транзакций, удобного входа по идентификатору лица, onramps, восстановления и многого другого.

Официальный сайт:
https://safe.global/
Whitepaper:
https://docs.gnosis-safe.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Токеномика и анализ цен Safe Token (SAFE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Safe Token (SAFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 245,30M
$ 245,30M$ 245,30M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 607,03M
$ 607,03M$ 607,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 404,10M
$ 404,10M$ 404,10M
Исторический максимум:
$ 3,57
$ 3,57$ 3,57
Исторический минимум:
$ 0,3478254740805914
$ 0,3478254740805914$ 0,3478254740805914
Текущая цена:
$ 0,4041
$ 0,4041$ 0,4041

Токеномика Safe Token (SAFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Safe Token (SAFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAFE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAFE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFE, изучите текущую цену SAFE!

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История цены Safe Token (SAFE)

Анализ истории цены SAFE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.