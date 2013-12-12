Технический анализ DOGE (DOGE) за сегодня Страница анализа DOGE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOGE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DOGE ниже. Регистрация

Изменение цены DOGE (DOGE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,06996 -- +0,32% -5,67% -36,08%

Ежедневный ИИ-анализ DOGE Анализ DOGE за сегодня Анализ DOGE за вчера Анализ DOGE за сегодня 2026-08-10 Продолжающийся отток средств : Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты.

: Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты. Перегрев настроений на фьючерсном рынке : Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции.

: Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции. Спад рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (Страх), DOGE упал на 0,9% за сутки, и при отсутствии независимых позитивных драйверов в краткосрочной перспективе ожидается слабая волатильность вслед за общим рынком. Продолжающийся отток средств : Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты.

: Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты. Перегрев настроений на фьючерсном рынке : Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции.

: Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции. Спад рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (Страх), DOGE упал на 0,9% за сутки, и при отсутствии независимых позитивных драйверов в краткосрочной перспективе ожидается слабая волатильность вслед за общим рынком. Анализ DOGE за вчера 2026-08-09 Значительный отток капитала : Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты.

: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты. Переполненность лонгов среди розничных инвесторов : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков. Дивергенция технических индикаторов: На 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», значение J упало до 16, краткосрочно рынок вошел в зону перепроданности; цена ограничена давлением дневной скользящей средней, импульс отскока недостаточен, в краткосрочной перспективе ожидается коррекция. Значительный отток капитала : Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты.

: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты. Переполненность лонгов среди розничных инвесторов : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков. Дивергенция технических индикаторов: На 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», значение J упало до 16, краткосрочно рынок вошел в зону перепроданности; цена ограничена давлением дневной скользящей средней, импульс отскока недостаточен, в краткосрочной перспективе ожидается коррекция.

Технические индикаторы DOGE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DOGE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 14 Нейтрально 4 Покупка 8 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 6 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,06994 0,06992 R2 0,06992 0,0699 R1 0,06991 0,0699 PP 0,06989 0,06989 S1 0,06988 0,06987 S2 0,06986 0,06987 S3 0,06985 0,06986

Рыночные сигналы DOGE Текущий чистый объем открытых ордеров -16,69M $81,64 M $98,33 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,77M 3-дневные активные покупки $88,80 M 3-дневные активные продажи $87,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 3,76M 7-дневные активные покупки $196,49 M 7-дневные активные продажи $192,73 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала DOGE Чистый приток Цена DOGEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$4,22 M 0,07 2026-08-09 -$1,40 M 0,07 2026-08-08 $1,37 M 0,07 2026-08-07 -$3,95 M 0,07 2026-08-06 -$3,72 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте DOGE (DOGE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DOGE в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DOGE / USDT $0,06995 $0,06995 $0,06995 -1,04% 57.86M (USDT) Торговля DOGE / USDC $0,06995 $0,06995 $0,06995 -1,01% 489.69K (USDT) Торговля DOGE / USD1 $0,06993 $0,06993 $0,06993 -0,96% 3.84M (USDT) Торговля