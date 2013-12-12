Технический анализ DOGE (DOGE) за сегодня
Изменение цены DOGE (DOGE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,06996
|--
|+0,32%
|-5,67%
|-36,08%
Ежедневный ИИ-анализ DOGE
Анализ DOGE за сегодня 2026-08-10
- Продолжающийся отток средств: Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты.
- Перегрев настроений на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции.
- Спад рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (Страх), DOGE упал на 0,9% за сутки, и при отсутствии независимых позитивных драйверов в краткосрочной перспективе ожидается слабая волатильность вслед за общим рынком.
Анализ DOGE за вчера 2026-08-09
- Значительный отток капитала: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты.
- Переполненность лонгов среди розничных инвесторов: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков.
- Дивергенция технических индикаторов: На 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», значение J упало до 16, краткосрочно рынок вошел в зону перепроданности; цена ограничена давлением дневной скользящей средней, импульс отскока недостаточен, в краткосрочной перспективе ожидается коррекция.
Технические индикаторы DOGE
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DOGE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 7
|Нейтрально 1
|Покупка 6
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 3
|Покупка 2
Рыночные сигналы DOGE
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала DOGE
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$4,22 M
|0,07
|2026-08-09
|-$1,40 M
|0,07
|2026-08-08
|$1,37 M
|0,07
|2026-08-07
|-$3,95 M
|0,07
|2026-08-06
|-$3,72 M
|0,07
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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