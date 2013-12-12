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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DOGE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DOGE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ DOGE (DOGE) за сегодня

Технический анализ DOGE (DOGE) за сегодня

Страница анализа DOGE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOGE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DOGE ниже.

Изменение цены DOGE (DOGE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06996--+0,32%-5,67%-36,08%
Узнайте больше о цене DOGE

Ежедневный ИИ-анализ DOGE

Анализ DOGE за сегодня 2026-08-10

  • Продолжающийся отток средств: Чистый отток капитала наблюдался в 6 из последних 7 дней, совокупный объем превысил 15 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся выводе средств с рынка и оказывает давление на цену монеты.
  • Перегрев настроений на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций достигло 5,8:1, а среди элитных аккаунтов доля длинных позиций составляет целых 10,3:1. В условиях экстремально бычьих настроений высока вероятность каскадного закрытия длинных позиций, что увеличивает риск коррекции.
  • Спад рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (Страх), DOGE упал на 0,9% за сутки, и при отсутствии независимых позитивных драйверов в краткосрочной перспективе ожидается слабая волатильность вслед за общим рынком.

Анализ DOGE за вчера 2026-08-09

  • Значительный отток капитала: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 торговых дней, совокупный объем превысил 16 млн USDT, что свидетельствует об уходе крупных игроков и оказывает значительное давление на цену монеты.
  • Переполненность лонгов среди розничных инвесторов: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,25, доля длинных позиций на элитных счетах составляет 88%. Крайне однобокая структура позиций означает резкое увеличение риска обратного отката, следует опасаться давки быков.
  • Дивергенция технических индикаторов: На 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», значение J упало до 16, краткосрочно рынок вошел в зону перепроданности; цена ограничена давлением дневной скользящей средней, импульс отскока недостаточен, в краткосрочной перспективе ожидается коррекция.

Технические индикаторы DOGE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DOGE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 1Покупка 6
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06994
0,06992
R2
0,06992
0,0699
R1
0,06991
0,0699
PP
0,06989
0,06989
S1
0,06988
0,06987
S2
0,06986
0,06987
S3
0,06985
0,06986

Рыночные сигналы DOGE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-16,69M
$81,64 M
$98,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,77M
3-дневные активные покупки
$88,80 M
3-дневные активные продажи
$87,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
3,76M
7-дневные активные покупки
$196,49 M
7-дневные активные продажи
$192,73 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DOGE

Чистый притокЦена DOGEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$4,22 M0,07
2026-08-09-$1,40 M0,07
2026-08-08$1,37 M0,07
2026-08-07-$3,95 M0,07
2026-08-06-$3,72 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте DOGE (DOGE) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOGE/USDT
$0,06995
$0,06995$0,06995
-1,04%
57.86M (USDT)
DOGE/USDC
$0,06995
$0,06995$0,06995
-1,01%
489.69K (USDT)
DOGE/USD1
$0,06993
$0,06993$0,06993
-0,96%
3.84M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOGE в USD

Сумма

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0,06995 USD

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