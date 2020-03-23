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Технический анализ Солана (SOL) за сегодня

Технический анализ Солана (SOL) за сегодня

Страница анализа Солана предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Солана ниже.

Изменение цены Солана (SOL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$76,55--+3,99%-2,49%-18,44%
Узнайте больше о цене Солана

Ежедневный ИИ-анализ Солана

Анализ Солана за сегодня 2026-08-10

  • Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.
  • Доходы экосистемы и расширение: Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.
  • Здоровые ставки финансирования: Ставка финансирования фьючерсных контрактов составляет 0,0096%, а чистый приток средств за последние 24 часа достиг примерно 2,02 млн долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.

Анализ Солана за вчера 2026-08-09

  • Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL.
  • Приток основного капитала вопреки тренду: Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены.
  • Соотношение длинных и коротких позиций крайне смещено в сторону быков: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 1,78. Объем активных покупок по контрактам превышает объем продаж во многих временных интервалах, рыночные настроения единодушно оптимистичны, что толкает цену вверх.

Технические индикаторы Солана

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Солана на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
76,5433
76,5366
R2
76,5366
76,5328
R1
76,5333
76,5304
PP
76,5266
76,5266
S1
76,5233
76,5228
S2
76,5166
76,5204
S3
76,5133
76,5166

Рыночные сигналы Солана

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,90M
$244,86 M
$247,77 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-2,98M
3-дневные активные покупки
$1 755,49 M
3-дневные активные продажи
$1 758,47 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-9,79M
7-дневные активные покупки
$3 665,28 M
7-дневные активные продажи
$3 675,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Солана

Чистый притокЦена SOLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$10,88 M76,31
2026-08-09$2,02 M77,43
2026-08-08$18,02 M76,40
2026-08-07-$2,95 M73,89
2026-08-06-$1,44 M73,32

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Солана

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOL/USDT
$76,58
$76,58$76,58
-1,11%
393.38K (USDT)
SOL/USDC
$76,52
$76,52$76,52
-1,09%
4.02K (USDT)
SOL/USD1
$76,54
$76,54$76,54
-0,99%
4.16K (USDT)
SOL/BTC
$0,00118278
$0,00118278$0,00118278
-0,22%
271.63 (USDT)
SOL/EUR
$66,26
$66,26$66,26
-1,16%
930.23 (USDT)
SOL/USDE
$76,37
$76,37$76,37
-1,27%
708.70 (USDT)
SOL/BRL
$392,05
$392,05$392,05
-0,80%
703.14 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SOL в USD

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1 SOL = 76,55 USD

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