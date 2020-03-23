Технический анализ Солана (SOL) за сегодня Страница анализа Солана предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Солана ниже. Регистрация

Изменение цены Солана (SOL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $76,55 -- +3,99% -2,49% -18,44%

Ежедневный ИИ-анализ Солана Анализ SOL за сегодня Анализ SOL за вчера Анализ Солана за сегодня 2026-08-10 Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом : Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.

: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Доходы экосистемы и расширение : Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.

: Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Здоровые ставки финансирования: Ставка финансирования фьючерсных контрактов составляет 0,0096%, а чистый приток средств за последние 24 часа достиг примерно 2,02 млн долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом : Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.

: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Доходы экосистемы и расширение : Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.

: Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Здоровые ставки финансирования: Ставка финансирования фьючерсных контрактов составляет 0,0096%, а чистый приток средств за последние 24 часа достиг примерно 2,02 млн долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост. Анализ Солана за вчера 2026-08-09 Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом : Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL.

: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL. Приток основного капитала вопреки тренду : Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены.

: Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены. Соотношение длинных и коротких позиций крайне смещено в сторону быков: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 1,78. Объем активных покупок по контрактам превышает объем продаж во многих временных интервалах, рыночные настроения единодушно оптимистичны, что толкает цену вверх. Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом : Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL.

: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL. Приток основного капитала вопреки тренду : Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены.

: Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены. Соотношение длинных и коротких позиций крайне смещено в сторону быков: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 1,78. Объем активных покупок по контрактам превышает объем продаж во многих временных интервалах, рыночные настроения единодушно оптимистичны, что толкает цену вверх.

Технические индикаторы Солана

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Солана на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 76,5433 76,5366 R2 76,5366 76,5328 R1 76,5333 76,5304 PP 76,5266 76,5266 S1 76,5233 76,5228 S2 76,5166 76,5204 S3 76,5133 76,5166

Рыночные сигналы Солана Текущий чистый объем открытых ордеров -2,90M $244,86 M $247,77 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -2,98M 3-дневные активные покупки $1 755,49 M 3-дневные активные продажи $1 758,47 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -9,79M 7-дневные активные покупки $3 665,28 M 7-дневные активные продажи $3 675,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Солана Чистый приток Цена SOLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$10,88 M 76,31 2026-08-09 $2,02 M 77,43 2026-08-08 $18,02 M 76,40 2026-08-07 -$2,95 M 73,89 2026-08-06 -$1,44 M 73,32 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.