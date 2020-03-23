Технический анализ Солана (SOL) за сегодня
Изменение цены Солана (SOL)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$76,55
|--
|+3,99%
|-2,49%
|-18,44%
Ежедневный ИИ-анализ Солана
Анализ Солана за сегодня 2026-08-10
- Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию по SOL с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 38 млн долларов США, средняя цена входа составляет 76 долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.
- Доходы экосистемы и расширение: Доходы четырех приложений экосистемы Solana за последние 24 часа превысили показатели Hyperliquid, кроме того, OpenSea скоро запустит торговлю NFT в сети Solana. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.
- Здоровые ставки финансирования: Ставка финансирования фьючерсных контрактов составляет 0,0096%, а чистый приток средств за последние 24 часа достиг примерно 2,02 млн долларов США. Затронутая монета: SOL; направление влияния: рост.
Анализ Солана за вчера 2026-08-09
- Крупные игроки открывают длинные позиции с высоким кредитным плечом: Крупные инвесторы планируют открыть длинную позицию в SOL на сумму около 38 млн долларов США со средним ценой входа 76 долларов и кредитным плечом 20x, что демонстрирует высокую уверенность в прорыве цены выше этого уровня и является бычьим сигналом для SOL.
- Приток основного капитала вопреки тренду: Несмотря на небольшой отток средств из ETF, 8 августа SOL зафиксировал чистый приток средств в размере около 18,01 млн долларов США. Основной капитал активно выкупает актив на коррекции, поддерживая отскок цены.
- Соотношение длинных и коротких позиций крайне смещено в сторону быков: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 1,78. Объем активных покупок по контрактам превышает объем продаж во многих временных интервалах, рыночные настроения единодушно оптимистичны, что толкает цену вверх.
Технические индикаторы Солана
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Солана на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 0
|Покупка 10
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Солана
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Солана
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$10,88 M
|76,31
|2026-08-09
|$2,02 M
|77,43
|2026-08-08
|$18,02 M
|76,40
|2026-08-07
|-$2,95 M
|73,89
|2026-08-06
|-$1,44 M
|73,32
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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