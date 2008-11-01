Технический анализ Биткоин (BTC) за сегодня
Изменение цены Биткоин (BTC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$65 213,39
|--
|+4,26%
|+1,47%
|-19,28%
Ежедневный ИИ-анализ Биткоин
Анализ Биткоин за сегодня 2026-08-10
- Агрессивное накопление институционалами: Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.
- Синхронный технический отскок: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.
- Крупные игроки и разворот настроений: Хедж-фонды CME редко перешли в чистую длинную позицию, индекс страха и жадности составляет 31 (экстремальный страх), положительная ставка финансирования 0,0075% указывает на сильный спрос со стороны покупателей. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.
Анализ Биткоин за вчера 2026-08-09
- Массовый приток институционального капитала: Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.
- Институты и крупные держатели продолжают накапливать монеты: Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.
- Сигнал технического отскока после перепроданности: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, RSI восстанавливается с низких уровней, цена получает сильную поддержку в районе 60 000 долларов США (по данным Nansen, BTC трудно пробить уровень 60 000). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.
Технические индикаторы Биткоин
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Биткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 11
|Нейтрально 0
|Покупка 3
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 3
|Покупка 5
Рыночные сигналы Биткоин
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Биткоин
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$28,91 M
|65 203,62
|2026-08-09
|-$24,90 M
|65 230,88
|2026-08-08
|$29,80 M
|65 084,93
|2026-08-07
|-$26,11 M
|64 924,01
|2026-08-06
|$88,01 M
|64 641,01
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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