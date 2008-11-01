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Технический анализ Биткоин (BTC) за сегодня

Технический анализ Биткоин (BTC) за сегодня

Страница анализа Биткоин предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Биткоин ниже.

Изменение цены Биткоин (BTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$65 213,39--+4,26%+1,47%-19,28%
Узнайте больше о цене Биткоин

Ежедневный ИИ-анализ Биткоин

Анализ Биткоин за сегодня 2026-08-10

  • Агрессивное накопление институционалами: Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.
  • Синхронный технический отскок: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.
  • Крупные игроки и разворот настроений: Хедж-фонды CME редко перешли в чистую длинную позицию, индекс страха и жадности составляет 31 (экстремальный страх), положительная ставка финансирования 0,0075% указывает на сильный спрос со стороны покупателей. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.

Анализ Биткоин за вчера 2026-08-09

  • Массовый приток институционального капитала: Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.
  • Институты и крупные держатели продолжают накапливать монеты: Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.
  • Сигнал технического отскока после перепроданности: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, RSI восстанавливается с низких уровней, цена получает сильную поддержку в районе 60 000 долларов США (по данным Nansen, BTC трудно пробить уровень 60 000). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

Технические индикаторы Биткоин

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Биткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
65 188,7333
65 188,6666
R2
65 188,6666
65 188,6284
R1
65 188,6333
65 188,6048
PP
65 188,5666
65 188,5666
S1
65 188,5333
65 188,5284
S2
65 188,4666
65 188,5048
S3
65 188,4333
65 188,4666

Рыночные сигналы Биткоин

Текущий чистый объем открытых ордеров
-16,55M
$306,69 M
$323,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-3,90M
3-дневные активные покупки
$3 128,20 M
3-дневные активные продажи
$3 132,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-74,28M
7-дневные активные покупки
$12 661,96 M
7-дневные активные продажи
$12 736,24 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Биткоин

Чистый притокЦена BTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$28,91 M65 203,62
2026-08-09-$24,90 M65 230,88
2026-08-08$29,80 M65 084,93
2026-08-07-$26,11 M64 924,01
2026-08-06$88,01 M64 641,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Биткоин

Торгуйте Биткоин (BTC) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTC/USDT
$65 213,37
$65 213,37$65 213,37
-0,02%
4.21K (USDT)
BTC/USDC
$65 181,58
$65 181,58$65 181,58
-0,01%
60.98 (USDT)
BTC/USD1
$65 232,72
$65 232,72$65 232,72
+0,05%
3.96 (USDT)
BTC/USDF
$65 550,12
$65 550,12$65 550,12
+0,09%
1.13 (USDT)
BTC/EUR
$56 431,63
$56 431,63$56 431,63
+0,06%
1.49 (USDT)
BTC/USDE
$65 210,84
$65 210,84$65 210,84
-0,10%
0.85 (USDT)
BTC/BRL
$332 879,9
$332 879,9$332 879,9
-0,15%
0.82 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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BTC
BTC
USD
USD

1 BTC = 65 213,39 USD

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