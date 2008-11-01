Технический анализ Биткоин (BTC) за сегодня Страница анализа Биткоин предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Биткоин ниже. Регистрация

Изменение цены Биткоин (BTC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $65 213,39 -- +4,26% +1,47% -19,28%

Ежедневный ИИ-анализ Биткоин Анализ BTC за сегодня Анализ BTC за вчера Анализ Биткоин за сегодня 2026-08-10 Агрессивное накопление институционалами : Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.

: Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Синхронный технический отскок : Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.

: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Крупные игроки и разворот настроений: Хедж-фонды CME редко перешли в чистую длинную позицию, индекс страха и жадности составляет 31 (экстремальный страх), положительная ставка финансирования 0,0075% указывает на сильный спрос со стороны покупателей. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Агрессивное накопление институционалами : Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.

: Чистый приток средств в спотовые ETF наблюдается 5 дней подряд, объем привлеченных средств за неделю превысил 850 млн долларов США, лидирует IBIT; BlackRock на этой неделе увеличила свои активы BTC примерно на 690 млн долларов США. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Синхронный технический отскок : Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста.

: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, KDJ на 4-часовом графике разворачивается вверх, цена закрепилась выше средней линии полос Боллинджера на 4-часовом и дневном графиках (около 65 000 долларов США). Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Крупные игроки и разворот настроений: Хедж-фонды CME редко перешли в чистую длинную позицию, индекс страха и жадности составляет 31 (экстремальный страх), положительная ставка финансирования 0,0075% указывает на сильный спрос со стороны покупателей. Затронутые монеты: BTC; Направление влияния: позитивное для роста. Анализ Биткоин за вчера 2026-08-09 Массовый приток институционального капитала : Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

: Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд. Институты и крупные держатели продолжают накапливать монеты : Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

: Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд. Сигнал технического отскока после перепроданности: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, RSI восстанавливается с низких уровней, цена получает сильную поддержку в районе 60 000 долларов США (по данным Nansen, BTC трудно пробить уровень 60 000). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд. Массовый приток институционального капитала : Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

: Чистый приток средств в IBIT от BlackRock за один день составил около 479 млн долларов США, чистый приток в спотовые ETF на этой неделе достиг четырехмесячного максимума (1,1 млрд долларов США), ликвидация позиций крупных держателей свидетельствует об истощении сил «медведей». Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд. Институты и крупные держатели продолжают накапливать монеты : Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

: Портфель MicroStrategy превышает 840 000 BTC, Block увеличил свои holdings на 234 BTC, а крупные держатели были принудительно ликвидированы из-за коротких позиций (цена ликвидации около 65 300 долларов США). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд. Сигнал технического отскока после перепроданности: Золотой крест MACD на дневном графике с расширением гистограммы, RSI восстанавливается с низких уровней, цена получает сильную поддержку в районе 60 000 долларов США (по данным Nansen, BTC трудно пробить уровень 60 000). Затронутая криптовалюта: BTC, направление влияния: бычий тренд.

Технические индикаторы Биткоин

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Биткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 3 Покупка 8 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 65 188,7333 65 188,6666 R2 65 188,6666 65 188,6284 R1 65 188,6333 65 188,6048 PP 65 188,5666 65 188,5666 S1 65 188,5333 65 188,5284 S2 65 188,4666 65 188,5048 S3 65 188,4333 65 188,4666

Рыночные сигналы Биткоин Текущий чистый объем открытых ордеров -16,55M $306,69 M $323,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -3,90M 3-дневные активные покупки $3 128,20 M 3-дневные активные продажи $3 132,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -74,28M 7-дневные активные покупки $12 661,96 M 7-дневные активные продажи $12 736,24 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Биткоин Чистый приток Цена BTCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$28,91 M 65 203,62 2026-08-09 -$24,90 M 65 230,88 2026-08-08 $29,80 M 65 084,93 2026-08-07 -$26,11 M 64 924,01 2026-08-06 $88,01 M 64 641,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.