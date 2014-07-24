Технический анализ Эфириум (ETH) за сегодня Страница анализа Эфириум предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ETH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Эфириум ниже. Регистрация

Изменение цены Эфириум (ETH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1 918,97 -- +3,68% +6,70% -16,10%

Ежедневный ИИ-анализ Эфириум Анализ ETH за сегодня Анализ ETH за вчера Анализ Эфириум за сегодня 2026-08-10 Непрерывный чистый приток в ETF : Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH.

: Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH. Бычьи сигналы технического анализа : На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается.

: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается. Улучшение рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (предыдущее значение было ниже), соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам 1,19 указывает на преобладание быков, ставки финансирования положительные, готовность рынка к покупкам постепенно восстанавливается. Непрерывный чистый приток в ETF : Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH.

: Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH. Бычьи сигналы технического анализа : На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается.

: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается. Улучшение рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (предыдущее значение было ниже), соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам 1,19 указывает на преобладание быков, ставки финансирования положительные, готовность рынка к покупкам постепенно восстанавливается. Анализ Эфириум за вчера 2026-08-09 Возврат институционального капитала : Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH.

: Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH. Техническая стабилизация и восстановление : На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH.

: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH. Бычьи настроения на рынке контрактов: Текущая ставка финансирования по контрактам положительная (0,0041%), а соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 1,48. Это указывает на сильный оптимизм крупных игроков и основного капитала, а также на высокие настроения к покупкам на рынке, что способствует росту ETH. Возврат институционального капитала : Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH.

: Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH. Техническая стабилизация и восстановление : На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH.

: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH. Бычьи настроения на рынке контрактов: Текущая ставка финансирования по контрактам положительная (0,0041%), а соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 1,48. Это указывает на сильный оптимизм крупных игроков и основного капитала, а также на высокие настроения к покупкам на рынке, что способствует росту ETH.

Технические индикаторы Эфириум

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Эфириум на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 4 Покупка 12 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 4 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1 918,4333 1 918,3566 R2 1 918,3566 1 918,284 R1 1 918,2433 1 918,2392 PP 1 918,1666 1 918,1666 S1 1 918,0533 1 918,094 S2 1 917,9766 1 918,0492 S3 1 917,8633 1 917,9766

Рыночные сигналы Эфириум Текущий чистый объем открытых ордеров -0,58M $370,83 M $371,41 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 7,85M 3-дневные активные покупки $1 740,67 M 3-дневные активные продажи $1 732,83 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -30,54M 7-дневные активные покупки $6 259,77 M 7-дневные активные продажи $6 290,31 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Эфириум Чистый приток Цена ETHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $4,67 M 1 926,80 2026-08-09 $5,62 M 1 926,49 2026-08-08 $0,72 M 1 922,63 2026-08-07 -$2,41 M 1 917,81 2026-08-06 $6,89 M 1 911,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.