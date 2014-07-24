Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Эфириум, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Эфириум, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ETH

Информация о цене ETH

Что такое ETH

Whitepaper ETH

Официальный сайт ETH

Токеномика ETH

Прогноз цен ETH

История ETH

Руководство по покупке ETH

Конвертер валют ETH в фиат

ETH на споте

Фьючерсы ETH Coin-M

Фьючерсы ETH USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Эфириум (ETH) за сегодня

Технический анализ Эфириум (ETH) за сегодня

Страница анализа Эфириум предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ETH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Эфириум ниже.

Изменение цены Эфириум (ETH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1 918,97--+3,68%+6,70%-16,10%
Узнайте больше о цене Эфириум

Ежедневный ИИ-анализ Эфириум

Анализ Эфириум за сегодня 2026-08-10

  • Непрерывный чистый приток в ETF: Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH.
  • Бычьи сигналы технического анализа: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается.
  • Улучшение рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (предыдущее значение было ниже), соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам 1,19 указывает на преобладание быков, ставки финансирования положительные, готовность рынка к покупкам постепенно восстанавливается.

Анализ Эфириум за вчера 2026-08-09

  • Возврат институционального капитала: Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH.
  • Техническая стабилизация и восстановление: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH.
  • Бычьи настроения на рынке контрактов: Текущая ставка финансирования по контрактам положительная (0,0041%), а соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 1,48. Это указывает на сильный оптимизм крупных игроков и основного капитала, а также на высокие настроения к покупкам на рынке, что способствует росту ETH.

Технические индикаторы Эфириум

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Эфириум на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 4
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1 918,4333
1 918,3566
R2
1 918,3566
1 918,284
R1
1 918,2433
1 918,2392
PP
1 918,1666
1 918,1666
S1
1 918,0533
1 918,094
S2
1 917,9766
1 918,0492
S3
1 917,8633
1 917,9766

Рыночные сигналы Эфириум

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,58M
$370,83 M
$371,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
7,85M
3-дневные активные покупки
$1 740,67 M
3-дневные активные продажи
$1 732,83 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-30,54M
7-дневные активные покупки
$6 259,77 M
7-дневные активные продажи
$6 290,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Эфириум

Чистый притокЦена ETHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$4,67 M1 926,80
2026-08-09$5,62 M1 926,49
2026-08-08$0,72 M1 922,63
2026-08-07-$2,41 M1 917,81
2026-08-06$6,89 M1 911,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Эфириум

Торгуйте Эфириум (ETH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Эфириум в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETH/USDT
$1 918,97
$1 918,97$1 918,97
-0,38%
65.84K (USDT)
ETH/USDC
$1 918,4
$1 918,4$1 918,4
-0,38%
355.37 (USDT)
ETH/USD1
$1 917,66
$1 917,66$1 917,66
-0,37%
141.88 (USDT)
ETH/BTC
$0,029497
$0,029497$0,029497
-0,11%
96.75 (USDT)
ETH/USDF
$1 925,78
$1 925,78$1 925,78
-0,27%
45.53 (USDT)
ETH/EUR
$1 658,56
$1 658,56$1 658,56
-0,38%
38.43 (USDT)
ETH/USDE
$1 917,62
$1 917,62$1 917,62
-0,27%
28.22 (USDT)
ETH/BRL
$9 785,84
$9 785,84$9 785,84
-0,54%
28.50 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ETH в USD

Сумма

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 1 918,97 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.