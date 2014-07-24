Технический анализ Эфириум (ETH) за сегодня
Изменение цены Эфириум (ETH)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1 918,97
|--
|+3,68%
|+6,70%
|-16,10%
Ежедневный ИИ-анализ Эфириум
Анализ Эфириум за сегодня 2026-08-10
- Непрерывный чистый приток в ETF: Спотовые ETH ETF демонстрируют чистый приток средств 4 дня подряд, на прошлой неделе чистый приток составил 245 млн долларов США. Возвращение институционального капитала значительно поддерживает стабилизацию и рост цены ETH.
- Бычьи сигналы технического анализа: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест» с расхождением вверх. Цена получила эффективную поддержку около отметки 1900 долларов США, импульс отскока усиливается.
- Улучшение рыночных настроений: Индекс страха и жадности составляет 31 (предыдущее значение было ниже), соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам 1,19 указывает на преобладание быков, ставки финансирования положительные, готовность рынка к покупкам постепенно восстанавливается.
Анализ Эфириум за вчера 2026-08-09
- Возврат институционального капитала: Grayscale обновила документы по мини-ETF на стейкинг, Galaxy запустила фонд доходности on-chain объемом 125 млн долларов США. За последние 24 часа чистый приток в ETH составил около 710 тыс. долларов США, при этом объем активных покупок по контрактам стабильно превышает объем продаж, что является позитивным фактором для ETH.
- Техническая стабилизация и восстановление: На дневном графике гистограмма MACD сокращается, индикатор KDJ формирует «золотой крест», а значение J достигло 91 (зона перекупленности). Цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что свидетельствует об усилении бычьего импульса и поддерживает рост ETH.
- Бычьи настроения на рынке контрактов: Текущая ставка финансирования по контрактам положительная (0,0041%), а соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 1,48. Это указывает на сильный оптимизм крупных игроков и основного капитала, а также на высокие настроения к покупкам на рынке, что способствует росту ETH.
Технические индикаторы Эфириум
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Эфириум на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 5
|Нейтрально 0
|Покупка 9
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 5
|Нейтрально 4
|Покупка 3
Рыночные сигналы Эфириум
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Эфириум
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$4,67 M
|1 926,80
|2026-08-09
|$5,62 M
|1 926,49
|2026-08-08
|$0,72 M
|1 922,63
|2026-08-07
|-$2,41 M
|1 917,81
|2026-08-06
|$6,89 M
|1 911,03
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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