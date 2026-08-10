Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pudgy Penguins, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pudgy Penguins, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о PENGU

Информация о цене PENGU

Что такое PENGU

Whitepaper PENGU

Официальный сайт PENGU

Токеномика PENGU

Прогноз цен PENGU

История PENGU

Руководство по покупке PENGU

Конвертер валют PENGU в фиат

PENGU на споте

Фьючерсы PENGU USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Pudgy Penguins (PENGU) за сегодня

Технический анализ Pudgy Penguins (PENGU) за сегодня

Страница анализа Pudgy Penguins предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PENGU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pudgy Penguins ниже.

Изменение цены Pudgy Penguins (PENGU)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,006704--+9,81%+7,33%-29,84%
Узнайте больше о цене Pudgy Penguins

Ежедневный ИИ-анализ Pudgy Penguins

Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-29

  • Значительный отток капитала: Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты.
  • Сильные медвежьи настроения: Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены.
  • Ослабление технических показателей: Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике находится на низком уровне (около 21), цена пробила краткосрочную скользящую среднюю вниз, а на дневном графике наблюдается медвежье пересечение линий KDJ. Техническая картина указывает на преобладание нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-28

  • Высокая ставка финансирования по контрактам: Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты.
  • Непрерывный отток средств: Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты.
  • Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций на платформе достигло высокого уровня 6,38 (86,4% длинных позиций), однако цена упала на 3,5%, что показывает, как розничные трейдеры, пытавшиеся купить на падении вопреки тренду, оказались в ловушке. Соотношение позиций элитных счетов составляет 4,41, указывая на то, что крупные игроки открывают короткие позиции на высоких уровнях; в краткосрочной перспективе цена монеты с большей вероятностью продолжит снижение, чем рост.

Технические индикаторы Pudgy Penguins

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pudgy Penguins на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 6
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,006697
0,006695
R2
0,006695
0,006693
R1
0,006692
0,006692
PP
0,00669
0,00669
S1
0,006687
0,006688
S2
0,006685
0,006687
S3
0,006682
0,006685

Рыночные сигналы Pudgy Penguins

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,08M
$6,24 M
$6,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
3-дневные активные покупки
$20,41 M
3-дневные активные продажи
$20,34 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,25M
7-дневные активные покупки
$42,40 M
7-дневные активные продажи
$42,65 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pudgy Penguins

Чистый притокЦена PENGUUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,32 M0,01
2026-08-09-$0,08 M0,01
2026-08-08$0,80 M0,01
2026-08-07$0,06 M0,01
2026-08-06-$0,78 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Pudgy Penguins

Торгуйте Pudgy Penguins (PENGU) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pudgy Penguins в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PENGU/USDT
$0,006706
$0,006706$0,006706
+4,17%
43.10M (USDT)
PENGU/USDC
$0,006703
$0,006703$0,006703
+4,24%
9.03M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PENGU в USD

Сумма

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0,006704 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.