Технический анализ Pudgy Penguins (PENGU) за сегодня Страница анализа Pudgy Penguins предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PENGU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pudgy Penguins ниже. Регистрация

Изменение цены Pudgy Penguins (PENGU) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,006704 -- +9,81% +7,33% -29,84%

Ежедневный ИИ-анализ Pudgy Penguins Анализ PENGU за 2026-07-29 Анализ PENGU за 2026-07-28 Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-29 Значительный отток капитала : Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты.

: Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты. Сильные медвежьи настроения : Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены.

: Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены. Ослабление технических показателей: Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике находится на низком уровне (около 21), цена пробила краткосрочную скользящую среднюю вниз, а на дневном графике наблюдается медвежье пересечение линий KDJ. Техническая картина указывает на преобладание нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Значительный отток капитала : Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты.

: Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты. Сильные медвежьи настроения : Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены.

: Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены. Ослабление технических показателей: Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике находится на низком уровне (около 21), цена пробила краткосрочную скользящую среднюю вниз, а на дневном графике наблюдается медвежье пересечение линий KDJ. Техническая картина указывает на преобладание нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-28 Высокая ставка финансирования по контрактам : Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты.

: Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты. Непрерывный отток средств : Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты.

: Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты. Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций на платформе достигло высокого уровня 6,38 (86,4% длинных позиций), однако цена упала на 3,5%, что показывает, как розничные трейдеры, пытавшиеся купить на падении вопреки тренду, оказались в ловушке. Соотношение позиций элитных счетов составляет 4,41, указывая на то, что крупные игроки открывают короткие позиции на высоких уровнях; в краткосрочной перспективе цена монеты с большей вероятностью продолжит снижение, чем рост. Высокая ставка финансирования по контрактам : Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты.

: Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты. Непрерывный отток средств : Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты.

: Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты. Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций на платформе достигло высокого уровня 6,38 (86,4% длинных позиций), однако цена упала на 3,5%, что показывает, как розничные трейдеры, пытавшиеся купить на падении вопреки тренду, оказались в ловушке. Соотношение позиций элитных счетов составляет 4,41, указывая на то, что крупные игроки открывают короткие позиции на высоких уровнях; в краткосрочной перспективе цена монеты с большей вероятностью продолжит снижение, чем рост.

Технические индикаторы Pudgy Penguins

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pudgy Penguins на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 6 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 0 Покупка 11 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 6 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,006697 0,006695 R2 0,006695 0,006693 R1 0,006692 0,006692 PP 0,00669 0,00669 S1 0,006687 0,006688 S2 0,006685 0,006687 S3 0,006682 0,006685

Рыночные сигналы Pudgy Penguins Текущий чистый объем открытых ордеров -0,08M $6,24 M $6,33 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,08M 3-дневные активные покупки $20,41 M 3-дневные активные продажи $20,34 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,25M 7-дневные активные покупки $42,40 M 7-дневные активные продажи $42,65 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Pudgy Penguins Чистый приток Цена PENGUUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,32 M 0,01 2026-08-09 -$0,08 M 0,01 2026-08-08 $0,80 M 0,01 2026-08-07 $0,06 M 0,01 2026-08-06 -$0,78 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Pudgy Penguins (PENGU) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pudgy Penguins в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PENGU / USDT $0,006706 $0,006706 $0,006706 +4,17% 43.10M (USDT) Торговля PENGU / USDC $0,006703 $0,006703 $0,006703 +4,24% 9.03M (USDT) Торговля