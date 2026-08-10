Технический анализ Pudgy Penguins (PENGU) за сегодня
Изменение цены Pudgy Penguins (PENGU)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,006704
|--
|+9,81%
|+7,33%
|-29,84%
Ежедневный ИИ-анализ Pudgy Penguins
Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-29
- Значительный отток капитала: Чистый отток средств за последние 7 дней превысил 3 млн USDT, а за последние 24 часа составил около 420 тыс. USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и оказывает значительное давление на цену монеты.
- Сильные медвежьи настроения: Ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0123%), соотношение позиций лонг/шорт достигло 5,9 (86% участников открывают длинные позиции). Экстремальный оптимизм розничных инвесторов на фоне инверсии ставки финансирования указывает на высокий риск коррекции цены.
- Ослабление технических показателей: Значение J индикатора KDJ на 4-часовом графике находится на низком уровне (около 21), цена пробила краткосрочную скользящую среднюю вниз, а на дневном графике наблюдается медвежье пересечение линий KDJ. Техническая картина указывает на преобладание нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.
Анализ Pudgy Penguins за 2026-07-28
- Высокая ставка финансирования по контрактам: Ставка финансирования PENGU составляет -0,0117%, что указывает на преобладание медвежьих сил и негативные рыночные настроения, оказывающие понижательное давление на цену монеты.
- Непрерывный отток средств: Чистый приток средств за последние 7 дней составил около -2,33 млн USDT, при этом объем активных покупок по основным контрактам в различные периоды времени был ниже объема продаж, что свидетельствует об уходе капитала с рынка и создает негативный фон для цены монеты.
- Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций на платформе достигло высокого уровня 6,38 (86,4% длинных позиций), однако цена упала на 3,5%, что показывает, как розничные трейдеры, пытавшиеся купить на падении вопреки тренду, оказались в ловушке. Соотношение позиций элитных счетов составляет 4,41, указывая на то, что крупные игроки открывают короткие позиции на высоких уровнях; в краткосрочной перспективе цена монеты с большей вероятностью продолжит снижение, чем рост.
Технические индикаторы Pudgy Penguins
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pudgy Penguins на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 0
|Покупка 11
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 6
|Покупка 2
Рыночные сигналы Pudgy Penguins
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Pudgy Penguins
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,32 M
|0,01
|2026-08-09
|-$0,08 M
|0,01
|2026-08-08
|$0,80 M
|0,01
|2026-08-07
|$0,06 M
|0,01
|2026-08-06
|-$0,78 M
|0,01
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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