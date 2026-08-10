Технический анализ Пепе (PEPE) за сегодня Страница анализа Пепе предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEPE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Пепе ниже. Регистрация

Изменение цены Пепе (PEPE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,000002881 -- +0,13% +2,56% -29,74%

Ежедневный ИИ-анализ Пепе Анализ PEPE за сегодня Анализ PEPE за вчера Анализ Пепе за сегодня 2026-08-10 Крупные держатели продолжают накапливать активы : Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена.

: Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена. Рост бычьих настроений среди розничных инвесторов : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены. Значительное улучшение потока капитала: За последние 3 дня наблюдается непрерывный чистый приток средств, превысивший в сумме 900 тыс. долларов США. Ставка финансирования вернулась к положительному значению 0,01%, что говорит о восстановлении спроса на длинные позиции с кредитным плечом, улучшении ликвидности рынка и благоприятных условиях для роста цен. Крупные держатели продолжают накапливать активы : Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена.

: Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена. Рост бычьих настроений среди розничных инвесторов : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены. Значительное улучшение потока капитала: За последние 3 дня наблюдается непрерывный чистый приток средств, превысивший в сумме 900 тыс. долларов США. Ставка финансирования вернулась к положительному значению 0,01%, что говорит о восстановлении спроса на длинные позиции с кредитным плечом, улучшении ликвидности рынка и благоприятных условиях для роста цен. Анализ Пепе за вчера 2026-08-09 Значительный чистый отток с бирж : 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена.

: 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена. Ставка финансирования фьючерсов стала положительной : Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены.

: Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены. Высокий оптимизм розничных инвесторов в отношении длинных позиций: Соотношение участников с длинными и короткими позициями достигло 3,45 (77,5% составляют «быки»). Несмотря на риск коррекции, чрезвычайно высокая активность рынка указывает на обильный спрос, что в краткосрочной перспективе способствует сохранению сильных ценовых позиций. Значительный чистый отток с бирж : 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена.

: 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена. Ставка финансирования фьючерсов стала положительной : Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены.

: Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены. Высокий оптимизм розничных инвесторов в отношении длинных позиций: Соотношение участников с длинными и короткими позициями достигло 3,45 (77,5% составляют «быки»). Несмотря на риск коррекции, чрезвычайно высокая активность рынка указывает на обильный спрос, что в краткосрочной перспективе способствует сохранению сильных ценовых позиций.

Технические индикаторы Пепе

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Пепе на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 20 Нейтрально 3 Покупка 3 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0000028829 0,0000028826 R2 0,0000028826 0,0000028823 R1 0,0000028821 0,0000028821 PP 0,0000028818 0,0000028818 S1 0,0000028813 0,0000028815 S2 0,000002881 0,0000028813 S3 0,0000028805 0,000002881

Рыночные сигналы Пепе Текущий чистый объем открытых ордеров -9,98M $92,82 M $102,80 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,12M 3-дневные активные покупки $120,40 M 3-дневные активные продажи $120,52 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,45M 7-дневные активные покупки $324,47 M 7-дневные активные продажи $323,02 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Пепе Чистый приток Цена PEPEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,00 2026-08-09 $0,16 M 0,00 2026-08-08 $0,05 M 0,00 2026-08-07 $0,74 M 0,00 2026-08-06 -$1,09 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Пепе (PEPE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Пепе в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PEPE / USDT $0,00000288 $0,00000288 $0,00000288 -0,31% 98.74B (USDT) Торговля PEPE / USDC $0,000002882 $0,000002882 $0,000002882 -0,31% 18.17B (USDT) Торговля PEPE / EUR $0,000002492 $0,000002492 $0,000002492 -0,32% 21.95B (USDT) Торговля PEPE / USD1 $0,000002883 $0,000002883 $0,000002883 -0,13% 18.39B (USDT) Торговля