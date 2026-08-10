Технический анализ Пепе (PEPE) за сегодня
Изменение цены Пепе (PEPE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,000002881
|--
|+0,13%
|+2,56%
|-29,74%
Ежедневный ИИ-анализ Пепе
Анализ Пепе за сегодня 2026-08-10
- Крупные держатели продолжают накапливать активы: Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена.
- Рост бычьих настроений среди розничных инвесторов: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены.
- Значительное улучшение потока капитала: За последние 3 дня наблюдается непрерывный чистый приток средств, превысивший в сумме 900 тыс. долларов США. Ставка финансирования вернулась к положительному значению 0,01%, что говорит о восстановлении спроса на длинные позиции с кредитным плечом, улучшении ликвидности рынка и благоприятных условиях для роста цен.
Анализ Пепе за вчера 2026-08-09
- Значительный чистый отток с бирж: 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена.
- Ставка финансирования фьючерсов стала положительной: Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены.
- Высокий оптимизм розничных инвесторов в отношении длинных позиций: Соотношение участников с длинными и короткими позициями достигло 3,45 (77,5% составляют «быки»). Несмотря на риск коррекции, чрезвычайно высокая активность рынка указывает на обильный спрос, что в краткосрочной перспективе способствует сохранению сильных ценовых позиций.
Технические индикаторы Пепе
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Пепе на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 13
|Нейтрально 0
|Покупка 1
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 3
|Покупка 2
Рыночные сигналы Пепе
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Пепе
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,03 M
|0,00
|2026-08-09
|$0,16 M
|0,00
|2026-08-08
|$0,05 M
|0,00
|2026-08-07
|$0,74 M
|0,00
|2026-08-06
|-$1,09 M
|0,00
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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