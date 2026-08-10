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Технический анализ Пепе (PEPE) за сегодня

Технический анализ Пепе (PEPE) за сегодня

Страница анализа Пепе предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEPE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Пепе ниже.

Изменение цены Пепе (PEPE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000002881--+0,13%+2,56%-29,74%
Узнайте больше о цене Пепе

Ежедневный ИИ-анализ Пепе

Анализ Пепе за сегодня 2026-08-10

  • Крупные держатели продолжают накапливать активы: Недавно на биржах был зафиксирован чистый отток 4,54 трлн токенов PEPE, что стало новым максимумом за год. Данные ончейн показывают смещение активов в сторону долгосрочных держателей, что свидетельствует о вере крупных инвесторов в потенциал будущего отскока и создает поддержку цене токена.
  • Рост бычьих настроений среди розничных инвесторов: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 3,53, а среди элитных аккаунтов — 1,88. Это указывает на единодушный оптимизм как основных участников рынка, так и розничных трейдеров, сильный спрос на покупку и потенциал краткосрочного роста цены.
  • Значительное улучшение потока капитала: За последние 3 дня наблюдается непрерывный чистый приток средств, превысивший в сумме 900 тыс. долларов США. Ставка финансирования вернулась к положительному значению 0,01%, что говорит о восстановлении спроса на длинные позиции с кредитным плечом, улучшении ликвидности рынка и благоприятных условиях для роста цен.

Анализ Пепе за вчера 2026-08-09

  • Значительный чистый отток с бирж: 5 августа был зафиксирован крупный чистый отток PEPE с бирж в объеме 4,54 трлн токенов, что свидетельствует о перемещении активов с торговых площадок на холодные кошельки. Это указывает на усиление среднесрочных и долгосрочных настроений удержания монет, существенно снижает краткосрочное давление продавцов и оказывает поддержку цене токена.
  • Ставка финансирования фьючерсов стала положительной: Текущая ставка финансирования составляет 0,01% (положительная ставка), а за последние два дня чистый приток средств достиг примерно 780 тыс. долларов США. Это говорит о восстановлении оптимизма среди рычажных длинных позиций и о том, что возврат капитала способствует росту цены.
  • Высокий оптимизм розничных инвесторов в отношении длинных позиций: Соотношение участников с длинными и короткими позициями достигло 3,45 (77,5% составляют «быки»). Несмотря на риск коррекции, чрезвычайно высокая активность рынка указывает на обильный спрос, что в краткосрочной перспективе способствует сохранению сильных ценовых позиций.

Технические индикаторы Пепе

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Пепе на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 3
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0000028829
0,0000028826
R2
0,0000028826
0,0000028823
R1
0,0000028821
0,0000028821
PP
0,0000028818
0,0000028818
S1
0,0000028813
0,0000028815
S2
0,000002881
0,0000028813
S3
0,0000028805
0,000002881

Рыночные сигналы Пепе

Текущий чистый объем открытых ордеров
-9,98M
$92,82 M
$102,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,12M
3-дневные активные покупки
$120,40 M
3-дневные активные продажи
$120,52 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,45M
7-дневные активные покупки
$324,47 M
7-дневные активные продажи
$323,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Пепе

Чистый притокЦена PEPEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,00
2026-08-09$0,16 M0,00
2026-08-08$0,05 M0,00
2026-08-07$0,74 M0,00
2026-08-06-$1,09 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Пепе

Торгуйте Пепе (PEPE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Пепе в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEPE/USDT
$0,00000288
$0,00000288$0,00000288
-0,31%
98.74B (USDT)
PEPE/USDC
$0,000002882
$0,000002882$0,000002882
-0,31%
18.17B (USDT)
PEPE/EUR
$0,000002492
$0,000002492$0,000002492
-0,32%
21.95B (USDT)
PEPE/USD1
$0,000002883
$0,000002883$0,000002883
-0,13%
18.39B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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PEPE
PEPE
USD
USD

1 PEPE = 0,000002881 USD

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