Технический анализ SUI (SUI) за сегодня
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Ежедневный ИИ-анализ SUI
Анализ SUI за сегодня 2026-08-10
- Продолжающийся приток капитала: За последние 2 дня чистый приток средств превысил 4,57 млн USDT, а ставка финансирования остается положительной (0,0076%), что свидетельствует о сильном спросе со стороны покупателей и поддерживает стабилизацию и восстановление цены токена SUI.
- Элитные аккаунты настроены на рост: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных фьючерсных аккаунтах достигло 5,6, а объем активных покупок значительно вырос за последний час, что указывает на активные покупки со стороны крупного капитала и толкает цену вверх.
- Реализация позитивных технических факторов: Интеграция в Sui постквантовых подписей NIST повышает безопасность, а в сочетании с механизмом ежедневного обратного выкупа это укрепляет доверие рынка и благоприятно сказывается на цене токена.
Анализ SUI за вчера 2026-08-09
- Крупный приток средств от «китов»: Чистый приток средств в SUI за день составил около 3 млн USDT, что переломило тенденцию многодневного оттока и свидетельствует о росте готовности крупных игроков накапливать активы на низких уровнях, оказывая прямую поддержку цене токена.
- Высокий уровень бычьих настроений среди элитных трейдеров: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 5,28, а объём активных покупок значительно вырос в определённые периоды времени, что указывает на сильные ожидания отскока со стороны «умных денег», способные подтолкнуть цену вверх.
- Позитив от квантово-устойчивых технологий: Sui объявила о планах обновления основной сети к 2027 году для защиты от квантовых угроз, получив оценку 75,89; это усиливает среднесрочный и долгосрочный технологический нарратив и повышает доверие рынка к фундаментальным показателям проекта.
Поток капитала SUI
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Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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