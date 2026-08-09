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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SUI (SUI) за сегодня

Технический анализ SUI (SUI) за сегодня

Страница анализа SUI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SUI ниже.

Изменение цены SUI (SUI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
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Ежедневный ИИ-анализ SUI

Анализ SUI за сегодня 2026-08-10

  • Продолжающийся приток капитала: За последние 2 дня чистый приток средств превысил 4,57 млн USDT, а ставка финансирования остается положительной (0,0076%), что свидетельствует о сильном спросе со стороны покупателей и поддерживает стабилизацию и восстановление цены токена SUI.
  • Элитные аккаунты настроены на рост: Соотношение длинных и коротких позиций на элитных фьючерсных аккаунтах достигло 5,6, а объем активных покупок значительно вырос за последний час, что указывает на активные покупки со стороны крупного капитала и толкает цену вверх.
  • Реализация позитивных технических факторов: Интеграция в Sui постквантовых подписей NIST повышает безопасность, а в сочетании с механизмом ежедневного обратного выкупа это укрепляет доверие рынка и благоприятно сказывается на цене токена.

Анализ SUI за вчера 2026-08-09

  • Крупный приток средств от «китов»: Чистый приток средств в SUI за день составил около 3 млн USDT, что переломило тенденцию многодневного оттока и свидетельствует о росте готовности крупных игроков накапливать активы на низких уровнях, оказывая прямую поддержку цене токена.
  • Высокий уровень бычьих настроений среди элитных трейдеров: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 5,28, а объём активных покупок значительно вырос в определённые периоды времени, что указывает на сильные ожидания отскока со стороны «умных денег», способные подтолкнуть цену вверх.
  • Позитив от квантово-устойчивых технологий: Sui объявила о планах обновления основной сети к 2027 году для защиты от квантовых угроз, получив оценку 75,89; это усиливает среднесрочный и долгосрочный технологический нарратив и повышает доверие рынка к фундаментальным показателям проекта.

Поток капитала SUI

Чистый притокЦена SUIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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