Технический анализ dogwifhat sol (WIF) за сегодня
Изменение цены dogwifhat sol (WIF)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1434
|--
|+3,91%
|-6,65%
|-34,91%
Ежедневный ИИ-анализ dogwifhat sol
Анализ dogwifhat sol за 2026-07-29
- Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF.
- Скопление длинных позиций розничных инвесторов: Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции.
- Технический пробой вниз: Текущая цена опустилась ниже 20-дневной скользящей средней (около 0,147 USDT) на часовом и четырехчасовом таймфреймах. Значение линии J индикатора KDJ на дневном графике снизилось до 25, что указывает на ослабление краткосрочного тренда и угрозу дальнейшего падения цены.
Анализ dogwifhat sol за 2026-07-28
- Продолжающийся отток средств: За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты.
- Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций.
- Ослабление технической картины: На дневном графике линия J индикатора KDJ развернулась вниз, цена опустилась ниже 5-дневной скользящей средней. Краткосрочный тренд склоняется к медвежьему, уровень поддержки требует дополнительного подтверждения.
Технические индикаторы Dogwifhat sol
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dogwifhat sol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 2
|Покупка 10
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 2
|Покупка 3
Рыночные сигналы Dogwifhat sol
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Dogwifhat sol
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,11 M
|0,14
|2026-08-09
|-$0,10 M
|0,14
|2026-08-08
|$0,05 M
|0,14
|2026-08-07
|-$0,03 M
|0,14
|2026-08-06
|-$0,14 M
|0,14
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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