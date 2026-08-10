Технический анализ dogwifhat sol (WIF) за сегодня Страница анализа dogwifhat sol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WIF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе dogwifhat sol ниже. Регистрация

Изменение цены dogwifhat sol (WIF) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1434 -- +3,91% -6,65% -34,91%

Ежедневный ИИ-анализ dogwifhat sol Анализ WIF за 2026-07-29 Анализ WIF за 2026-07-28 Анализ dogwifhat sol за 2026-07-29 Продолжающийся отток средств : За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF.

: За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF. Скопление длинных позиций розничных инвесторов : Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции.

: Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции. Технический пробой вниз: Текущая цена опустилась ниже 20-дневной скользящей средней (около 0,147 USDT) на часовом и четырехчасовом таймфреймах. Значение линии J индикатора KDJ на дневном графике снизилось до 25, что указывает на ослабление краткосрочного тренда и угрозу дальнейшего падения цены. Продолжающийся отток средств : За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF.

: За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF. Скопление длинных позиций розничных инвесторов : Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции.

: Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции. Технический пробой вниз: Текущая цена опустилась ниже 20-дневной скользящей средней (около 0,147 USDT) на часовом и четырехчасовом таймфреймах. Значение линии J индикатора KDJ на дневном графике снизилось до 25, что указывает на ослабление краткосрочного тренда и угрозу дальнейшего падения цены. Анализ dogwifhat sol за 2026-07-28 Продолжающийся отток средств : За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты.

: За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты. Дисбаланс длинных и коротких позиций : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций. Ослабление технической картины: На дневном графике линия J индикатора KDJ развернулась вниз, цена опустилась ниже 5-дневной скользящей средней. Краткосрочный тренд склоняется к медвежьему, уровень поддержки требует дополнительного подтверждения. Продолжающийся отток средств : За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты.

: За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты. Дисбаланс длинных и коротких позиций : Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций.

: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций. Ослабление технической картины: На дневном графике линия J индикатора KDJ развернулась вниз, цена опустилась ниже 5-дневной скользящей средней. Краткосрочный тренд склоняется к медвежьему, уровень поддержки требует дополнительного подтверждения.

Технические индикаторы Dogwifhat sol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dogwifhat sol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 9 Нейтрально 4 Покупка 13 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1434 0,1433 R2 0,1433 0,1433 R1 0,1433 0,1433 PP 0,1432 0,1432 S1 0,1432 0,1432 S2 0,1431 0,1432 S3 0,1431 0,1431

Рыночные сигналы Dogwifhat sol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,42M $29,29 M $29,71 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,08M 3-дневные активные покупки $3,10 M 3-дневные активные продажи $3,18 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,27M 7-дневные активные покупки $8,65 M 7-дневные активные продажи $8,92 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Dogwifhat sol Чистый приток Цена WIFUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,11 M 0,14 2026-08-09 -$0,10 M 0,14 2026-08-08 $0,05 M 0,14 2026-08-07 -$0,03 M 0,14 2026-08-06 -$0,14 M 0,14 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте dogwifhat sol (WIF) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы dogwifhat sol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч WIF / USDT $0,1434 $0,1434 $0,1434 +0,27% 1.65M (USDT) Торговля WIF / USDC $0,1431 $0,1431 $0,1431 +0,35% 377.56K (USDT) Торговля WIF / EUR $0,1238 $0,1238 $0,1238 +0,08% 462.41K (USDT) Торговля