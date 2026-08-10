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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Dogwifhat sol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Dogwifhat sol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ dogwifhat sol (WIF) за сегодня

Технический анализ dogwifhat sol (WIF) за сегодня

Страница анализа dogwifhat sol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WIF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе dogwifhat sol ниже.

Изменение цены dogwifhat sol (WIF)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1434--+3,91%-6,65%-34,91%
Узнайте больше о цене dogwifhat sol

Ежедневный ИИ-анализ dogwifhat sol

Анализ dogwifhat sol за 2026-07-29

  • Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней в 5 из них наблюдался чистый отток капитала, а совокупный отток за два дня превысил 280 000 USDT. Настроения участников рынка указывают на сильное желание вывести средства, что оказывает постоянное давление на цену WIF.
  • Скопление длинных позиций розничных инвесторов: Соотношение числа держателей длинных и коротких позиций по фьючерсам достигло 5,96, а среди элитных аккаунтов — 4,02. Это свидетельствует о чрезмерном оптимизме как со стороны розничных трейдеров, так и крупных игроков. Рынок перенасыщен быками, что создает риск коррекции.
  • Технический пробой вниз: Текущая цена опустилась ниже 20-дневной скользящей средней (около 0,147 USDT) на часовом и четырехчасовом таймфреймах. Значение линии J индикатора KDJ на дневном графике снизилось до 25, что указывает на ослабление краткосрочного тренда и угрозу дальнейшего падения цены.

Анализ dogwifhat sol за 2026-07-28

  • Продолжающийся отток средств: За последние несколько дней наблюдается значительный чистый отток средств из WIF (27-го числа отток составил около 140 тыс. USDT), что свидетельствует о выводе капитала с рынка и оказывает давление на цену монеты.
  • Дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам достигло 5,9, при этом доля длинных позиций на элитных аккаунтах превышает 86%. В условиях экстремально бычьих настроений возрастает риск коррекции, что может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций.
  • Ослабление технической картины: На дневном графике линия J индикатора KDJ развернулась вниз, цена опустилась ниже 5-дневной скользящей средней. Краткосрочный тренд склоняется к медвежьему, уровень поддержки требует дополнительного подтверждения.

Технические индикаторы Dogwifhat sol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dogwifhat sol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 4
Покупка 13
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1434
0,1433
R2
0,1433
0,1433
R1
0,1433
0,1433
PP
0,1432
0,1432
S1
0,1432
0,1432
S2
0,1431
0,1432
S3
0,1431
0,1431

Рыночные сигналы Dogwifhat sol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,42M
$29,29 M
$29,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,08M
3-дневные активные покупки
$3,10 M
3-дневные активные продажи
$3,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,27M
7-дневные активные покупки
$8,65 M
7-дневные активные продажи
$8,92 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Dogwifhat sol

Чистый притокЦена WIFUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,11 M0,14
2026-08-09-$0,10 M0,14
2026-08-08$0,05 M0,14
2026-08-07-$0,03 M0,14
2026-08-06-$0,14 M0,14

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WIF/USDT
$0,1434
$0,1434$0,1434
+0,27%
1.65M (USDT)
WIF/USDC
$0,1431
$0,1431$0,1431
+0,35%
377.56K (USDT)
WIF/EUR
$0,1238
$0,1238$0,1238
+0,08%
462.41K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WIF в USD

Сумма

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0,1434 USD

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