Технический анализ Кардано (ADA) за сегодня
Изменение цены Кардано (ADA)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1986
|--
|+8,40%
|+18,42%
|-28,31%
Ежедневный ИИ-анализ Кардано
Анализ Кардано за 2026-07-29
- Крупные держатели продолжают накапливать активы: Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене.
- Технический отскок из зоны перепроданности: После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли.
- Экстремально бычьи настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам ADA достигло 3,71, а среди элитных аккаунтов — 7,45, что указывает на высокие бычьи ожидания; одновременно ставка финансирования положительна (0,01%), что подтверждает доминирование покупателей. Хотя ставка финансирования невысока, в сочетании с высоким соотношением позиций она сигнализирует о наличии импульса для отскока.
Анализ Кардано за 2026-07-28
- Непрерывный отток капитала: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA.
- Чрезмерный оптимизм во фьючерсах: Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции.
- Давление с технической стороны: На дневном графике значение J индикатора KDJ упало до -3, войдя в зону перепроданности; цена пробила краткосрочные скользящие средние вниз и испытывает сопротивление со стороны 20-дневной скользящей средней (около 0,165 USDT), краткосрочный тренд остается слабым.
Технические индикаторы Кардано
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Кардано на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 4
|Покупка 10
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 2
|Нейтрально 7
|Покупка 3
Рыночные сигналы Кардано
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Кардано
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,07 M
|0,20
|2026-08-09
|-$1,06 M
|0,20
|2026-08-08
|$0,50 M
|0,20
|2026-08-07
|-$1,14 M
|0,20
|2026-08-06
|$1,44 M
|0,21
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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