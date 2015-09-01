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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Кардано, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Кардано, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Кардано (ADA) за сегодня

Технический анализ Кардано (ADA) за сегодня

Страница анализа Кардано предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ADA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Кардано ниже.

Изменение цены Кардано (ADA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1986--+8,40%+18,42%-28,31%
Узнайте больше о цене Кардано

Ежедневный ИИ-анализ Кардано

Анализ Кардано за 2026-07-29

  • Крупные держатели продолжают накапливать активы: Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене.
  • Технический отскок из зоны перепроданности: После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли.
  • Экстремально бычьи настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам ADA достигло 3,71, а среди элитных аккаунтов — 7,45, что указывает на высокие бычьи ожидания; одновременно ставка финансирования положительна (0,01%), что подтверждает доминирование покупателей. Хотя ставка финансирования невысока, в сочетании с высоким соотношением позиций она сигнализирует о наличии импульса для отскока.

Анализ Кардано за 2026-07-28

  • Непрерывный отток капитала: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA.
  • Чрезмерный оптимизм во фьючерсах: Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции.
  • Давление с технической стороны: На дневном графике значение J индикатора KDJ упало до -3, войдя в зону перепроданности; цена пробила краткосрочные скользящие средние вниз и испытывает сопротивление со стороны 20-дневной скользящей средней (около 0,165 USDT), краткосрочный тренд остается слабым.

Технические индикаторы Кардано

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Кардано на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 11
Покупка 13
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 4Покупка 10
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 7Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1987
0,1987
R2
0,1987
0,1986
R1
0,1986
0,1986
PP
0,1986
0,1986
S1
0,1985
0,1985
S2
0,1985
0,1985
S3
0,1984
0,1985

Рыночные сигналы Кардано

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,49M
$36,07 M
$36,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,62M
3-дневные активные покупки
$43,27 M
3-дневные активные продажи
$41,65 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,01M
7-дневные активные покупки
$139,66 M
7-дневные активные продажи
$138,65 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Кардано

Чистый притокЦена ADAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,20
2026-08-09-$1,06 M0,20
2026-08-08$0,50 M0,20
2026-08-07-$1,14 M0,20
2026-08-06$1,44 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ADA/USDT
$0,1986
$0,1986$0,1986
+0,40%
12.91M (USDT)
ADA/USDC
$0,1984
$0,1984$0,1984
+0,50%
171.76K (USDT)
ADA/BTC
$0,000003042
$0,000003042$0,000003042
+0,36%
50.93K (USDT)
ADA/EUR
$0,1718
$0,1718$0,1718
+0,40%
321.18K (USDT)
ADA/USD1
$0,1986
$0,1986$0,1986
+0,40%
267.54K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ADA в USD

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ADA
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1 ADA = 0,1986 USD

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