Технический анализ Кардано (ADA) за сегодня Страница анализа Кардано предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ADA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Кардано ниже. Регистрация

Изменение цены Кардано (ADA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1986 -- +8,40% +18,42% -28,31%

Ежедневный ИИ-анализ Кардано Анализ ADA за 2026-07-29 Анализ ADA за 2026-07-28 Анализ Кардано за 2026-07-29 Крупные держатели продолжают накапливать активы : Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене.

: Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене. Технический отскок из зоны перепроданности : После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли.

: После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли. Экстремально бычьи настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам ADA достигло 3,71, а среди элитных аккаунтов — 7,45, что указывает на высокие бычьи ожидания; одновременно ставка финансирования положительна (0,01%), что подтверждает доминирование покупателей. Хотя ставка финансирования невысока, в сочетании с высоким соотношением позиций она сигнализирует о наличии импульса для отскока. Крупные держатели продолжают накапливать активы : Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене.

: Доля ADA на кошельках «китов» выросла до 67% (максимум с 2020 года), при этом недавно наблюдался значительный чистый приток средств (вчера приток составил около 1,738 млн USDT). Это свидетельствует о том, что крупные игроки активно скупают актив на низах, оказывая мощную поддержку цене. Технический отскок из зоны перепроданности : После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли.

: После того как цена ADA достигла 4-летнего минимума, на 4-часовом графике индикатор KDJ сформировал «золотой крест» (значение J выросло до 95), RSI вышел из зоны перепроданности, а цена закрепилась выше 5-дневной скользящей средней. В краткосрочной перспективе наблюдается острая потребность в технической коррекции, что может привести к продолжению ралли. Экстремально бычьи настроения на фьючерсном рынке: Соотношение длинных и коротких позиций по контрактам ADA достигло 3,71, а среди элитных аккаунтов — 7,45, что указывает на высокие бычьи ожидания; одновременно ставка финансирования положительна (0,01%), что подтверждает доминирование покупателей. Хотя ставка финансирования невысока, в сочетании с высоким соотношением позиций она сигнализирует о наличии импульса для отскока. Анализ Кардано за 2026-07-28 Непрерывный отток капитала : Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA.

: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA. Чрезмерный оптимизм во фьючерсах : Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции.

: Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции. Давление с технической стороны: На дневном графике значение J индикатора KDJ упало до -3, войдя в зону перепроданности; цена пробила краткосрочные скользящие средние вниз и испытывает сопротивление со стороны 20-дневной скользящей средней (около 0,165 USDT), краткосрочный тренд остается слабым. Непрерывный отток капитала : Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA.

: Чистый отток средств наблюдался в 6 из последних 7 дней; за последние 24 часа чистый отток составил около 2,158 млн USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и создает понижательное давление на цену ADA. Чрезмерный оптимизм во фьючерсах : Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции.

: Текущая ставка финансирования фьючерсов отрицательная (-0,0119%), что указывает на преобладание длинных позиций, вынужденных платить комиссию; соотношение длинных и коротких позиций среди элитных трейдеров достигло 4,78, а среди розничных инвесторов — около 3,98. Рынок перенасыщен, существует риск коррекции. Давление с технической стороны: На дневном графике значение J индикатора KDJ упало до -3, войдя в зону перепроданности; цена пробила краткосрочные скользящие средние вниз и испытывает сопротивление со стороны 20-дневной скользящей средней (около 0,165 USDT), краткосрочный тренд остается слабым.

Технические индикаторы Кардано

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Кардано на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 11 Покупка 13 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 4 Покупка 10 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 2 Нейтрально 7 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1987 0,1987 R2 0,1987 0,1986 R1 0,1986 0,1986 PP 0,1986 0,1986 S1 0,1985 0,1985 S2 0,1985 0,1985 S3 0,1984 0,1985

Рыночные сигналы Кардано Текущий чистый объем открытых ордеров -0,49M $36,07 M $36,57 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,62M 3-дневные активные покупки $43,27 M 3-дневные активные продажи $41,65 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,01M 7-дневные активные покупки $139,66 M 7-дневные активные продажи $138,65 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Кардано Чистый приток Цена ADAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,07 M 0,20 2026-08-09 -$1,06 M 0,20 2026-08-08 $0,50 M 0,20 2026-08-07 -$1,14 M 0,20 2026-08-06 $1,44 M 0,21 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.