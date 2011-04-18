Технический анализ Рипл (XRP) за сегодня
Изменение цены Рипл (XRP)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,0224
|--
|-5,64%
|-8,12%
|-29,05%
Ежедневный ИИ-анализ Рипл
Анализ Рипл за сегодня 2026-08-11
- Крупные держатели продолжают накопление: Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP.
- Приток институционального капитала: Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP.
- Позитивные технические обновления: Валидаторы XRPL проголосовали за внедрение конфиденциальных переводов, нацеленных на рынок институциональной токенизации объёмом 530 млн долларов США, а также за сотрудничество с европейскими компаниями для внедрения токенизированных активов, что создаёт фундаментальные бычьи драйверы для XRP.
Анализ Рипл за вчера 2026-08-10
- Крупные держатели продолжают накапливать: Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты.
- Мощный приток средств в ETF: Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены.
- Крайне бычьи позиции институционалов: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 6,44; объем активных покупок значительно вырос в последние часы, при этом сила покупателей превышает давление продавцов, стимулируя отскок цены.
Технические индикаторы Рипл
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Рипл на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 1
|Покупка 7
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 2
|Покупка 3
Рыночные сигналы Рипл
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Рипл
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$13,26 M
|1,03
|2026-08-09
|-$7,61 M
|1,04
|2026-08-08
|-$0,11 M
|1,05
|2026-08-07
|-$4,86 M
|1,03
|2026-08-06
|-$8,24 M
|1,05
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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