Технический анализ Рипл (XRP) за сегодня Страница анализа Рипл предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XRP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Рипл ниже. Регистрация

Изменение цены Рипл (XRP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,0224 -- -5,64% -8,12% -29,05%

Ежедневный ИИ-анализ Рипл Анализ XRP за сегодня Анализ XRP за вчера Анализ Рипл за сегодня 2026-08-11 Крупные держатели продолжают накопление : Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP.

: Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP. Приток институционального капитала : Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP.

: Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP. Позитивные технические обновления: Валидаторы XRPL проголосовали за внедрение конфиденциальных переводов, нацеленных на рынок институциональной токенизации объёмом 530 млн долларов США, а также за сотрудничество с европейскими компаниями для внедрения токенизированных активов, что создаёт фундаментальные бычьи драйверы для XRP. Крупные держатели продолжают накопление : Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP.

: Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP. Приток институционального капитала : Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP.

: Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP. Позитивные технические обновления: Валидаторы XRPL проголосовали за внедрение конфиденциальных переводов, нацеленных на рынок институциональной токенизации объёмом 530 млн долларов США, а также за сотрудничество с европейскими компаниями для внедрения токенизированных активов, что создаёт фундаментальные бычьи драйверы для XRP. Анализ Рипл за вчера 2026-08-10 Крупные держатели продолжают накапливать : Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты.

: Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты. Мощный приток средств в ETF : Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены.

: Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены. Крайне бычьи позиции институционалов: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 6,44; объем активных покупок значительно вырос в последние часы, при этом сила покупателей превышает давление продавцов, стимулируя отскок цены. Крупные держатели продолжают накапливать : Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты.

: Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты. Мощный приток средств в ETF : Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены.

: Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены. Крайне бычьи позиции институционалов: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 6,44; объем активных покупок значительно вырос в последние часы, при этом сила покупателей превышает давление продавцов, стимулируя отскок цены.

Технические индикаторы Рипл

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Рипл на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 3 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 1 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,0223 1,0222 R2 1,0222 1,0221 R1 1,0221 1,0221 PP 1,022 1,022 S1 1,0219 1,0219 S2 1,0218 1,0219 S3 1,0217 1,0218

Рыночные сигналы Рипл Текущий чистый объем открытых ордеров -4,33M $178,67 M $183,00 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 5,66M 3-дневные активные покупки $212,69 M 3-дневные активные продажи $207,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 13,93M 7-дневные активные покупки $691,47 M 7-дневные активные продажи $677,55 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Рипл Чистый приток Цена XRPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$13,26 M 1,03 2026-08-09 -$7,61 M 1,04 2026-08-08 -$0,11 M 1,05 2026-08-07 -$4,86 M 1,03 2026-08-06 -$8,24 M 1,05 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.