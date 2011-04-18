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Технический анализ Рипл (XRP) за сегодня

Технический анализ Рипл (XRP) за сегодня

Страница анализа Рипл предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XRP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Рипл ниже.

Изменение цены Рипл (XRP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,0224---5,64%-8,12%-29,05%
Узнайте больше о цене Рипл

Ежедневный ИИ-анализ Рипл

Анализ Рипл за сегодня 2026-08-11

  • Крупные держатели продолжают накопление: Крупные держатели XRP продолжают накапливать активы в период недавней слабости рынка, что свидетельствует о покупках со стороны убеждённых инвесторов и усиливает ожидания окончания медвежьего рынка, оказывая среднесрочное и долгосрочное бычье влияние на XRP.
  • Приток институционального капитала: Чистый приток средств в спотовые ETF на XRP за прошлую неделю составил 1,0127 млн долларов США; кроме того, Grayscale обновила исследовательский отчёт, а FINRA одобрила Ripple Prime, что повышает уровень институционального доверия и обеспечивает бычью поддержку XRP.
  • Позитивные технические обновления: Валидаторы XRPL проголосовали за внедрение конфиденциальных переводов, нацеленных на рынок институциональной токенизации объёмом 530 млн долларов США, а также за сотрудничество с европейскими компаниями для внедрения токенизированных активов, что создаёт фундаментальные бычьи драйверы для XRP.

Анализ Рипл за вчера 2026-08-10

  • Крупные держатели продолжают накапливать: Данные CryptoQuant показывают, что «киты» XRP продолжают накопление в период недавней слабости рынка; показатель решительных покупателей составляет 75,32, что обеспечивает мощную поддержку цене монеты.
  • Мощный приток средств в ETF: Спотовые ETF на XRP привлекли более 1 млрд долларов институциональных средств за три недели, а чистый приток на прошлой неделе составил 1,0127 млн долларов, что свидетельствует о высоком институциональном спросе и благоприятствует росту цены.
  • Крайне бычьи позиции институционалов: Соотношение длинных и коротких позиций элитных аккаунтов достигло 6,44; объем активных покупок значительно вырос в последние часы, при этом сила покупателей превышает давление продавцов, стимулируя отскок цены.

Технические индикаторы Рипл

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Рипл на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 3
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,0223
1,0222
R2
1,0222
1,0221
R1
1,0221
1,0221
PP
1,022
1,022
S1
1,0219
1,0219
S2
1,0218
1,0219
S3
1,0217
1,0218

Рыночные сигналы Рипл

Текущий чистый объем открытых ордеров
-4,33M
$178,67 M
$183,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
5,66M
3-дневные активные покупки
$212,69 M
3-дневные активные продажи
$207,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
13,93M
7-дневные активные покупки
$691,47 M
7-дневные активные продажи
$677,55 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Рипл

Чистый притокЦена XRPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$13,26 M1,03
2026-08-09-$7,61 M1,04
2026-08-08-$0,11 M1,05
2026-08-07-$4,86 M1,03
2026-08-06-$8,24 M1,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Рипл

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XRP/USDT
$1,0221
$1,0221$1,0221
-0,12%
14.66M (USDT)
XRP/USDC
$1,0215
$1,0215$1,0215
-0,03%
1.79M (USDT)
XRP/USD1
$1,021
$1,021$1,021
-0,20%
368.69K (USDT)
XRP/ETH
$0,0005452
$0,0005452$0,0005452
+0,05%
9.06K (USDT)
XRP/BTC
$0,000015937
$0,000015937$0,000015937
+0,13%
8.35K (USDT)
XRP/EUR
$0,8846
$0,8846$0,8846
-0,13%
62.81K (USDT)
XRP/BRL
$5,233
$5,233$5,233
-0,05%
52.56K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XRP в USD

Сумма

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1,0224 USD

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