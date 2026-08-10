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Технический анализ Renzo (REZ) за сегодня

Технический анализ Renzo (REZ) за сегодня

Страница анализа Renzo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике REZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Renzo ниже.

Изменение цены Renzo (REZ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002914--+11,05%+8,44%-57,15%
Узнайте больше о цене Renzo

Технические индикаторы Renzo

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Renzo на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002912
0,002912
R2
0,002912
0,002911
R1
0,002911
0,002911
PP
0,002911
0,002911
S1
0,00291
0,00291
S2
0,00291
0,00291
S3
0,002909
0,00291

Рыночные сигналы Renzo

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,41 M
$1,48 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,21 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,35 M
7-дневные активные продажи
$0,38 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Renzo

Чистый притокЦена REZUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,00
2026-08-09-$0,03 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,03 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
REZ/USDT
$0,002914
$0,002914$0,002914
+1,74%
32.06M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор REZ в USD

Сумма

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0,002914 USD

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