Токеномика Renzo (REZ) Откройте для себя ключевую информацию о Renzo (REZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renzo (REZ) Renzo — токен рестейкинга ликвидности (LRT) и менеджер по стратегии в EigenLayer. Это интерфейс к экосистеме EigenLayer, обеспечивающий защиту активно проверяемых услуг (AVS) и предлагающий более высокий доход, чем стейкинг ETH. Официальный сайт: https://www.renzoprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.renzoprotocol.com/docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5 Купить REZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Renzo (REZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renzo (REZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,80M $ 23,80M $ 23,80M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,80B $ 2,80B $ 2,80B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,03M $ 85,03M $ 85,03M Исторический максимум: $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 Исторический минимум: $ 0,007039903655216518 $ 0,007039903655216518 $ 0,007039903655216518 Текущая цена: $ 0,008503 $ 0,008503 $ 0,008503 Узнайте больше о цене Renzo (REZ)

Токеномика Renzo (REZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renzo (REZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REZ, изучите текущую цену REZ!

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