Токеномика Renzo (REZ)

Токеномика Renzo (REZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Renzo (REZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Renzo (REZ)

Renzo — токен рестейкинга ликвидности (LRT) и менеджер по стратегии в EigenLayer. Это интерфейс к экосистеме EigenLayer, обеспечивающий защиту активно проверяемых услуг (AVS) и предлагающий более высокий доход, чем стейкинг ETH.

Официальный сайт:
https://www.renzoprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.renzoprotocol.com/docs
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Токеномика и анализ цен Renzo (REZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renzo (REZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,80M
$ 23,80M$ 23,80M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,80B
$ 2,80B$ 2,80B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,03M
$ 85,03M$ 85,03M
Исторический максимум:
$ 0,29
$ 0,29$ 0,29
Исторический минимум:
$ 0,007039903655216518
$ 0,007039903655216518$ 0,007039903655216518
Текущая цена:
$ 0,008503
$ 0,008503$ 0,008503

Токеномика Renzo (REZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Renzo (REZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REZ, изучите текущую цену REZ!

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История цены Renzo (REZ)

Анализ истории цены REZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены REZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.