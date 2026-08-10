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Технический анализ Parcl (PRCL) за сегодня

Технический анализ Parcl (PRCL) за сегодня

Страница анализа Parcl предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PRCL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Parcl ниже.

Изменение цены Parcl (PRCL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00547---7,61%-17,87%-62,56%
Узнайте больше о цене Parcl

Поток капитала Parcl

Чистый притокЦена PRCLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07-$0,04 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PRCL/USDT
$0,00547
$0,00547$0,00547
-1,44%
352.42K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PRCL в USD

Сумма

PRCL
PRCL
USD
USD

1 PRCL = 0,00547 USD

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