Токеномика Parcl (PRCL) Откройте для себя ключевую информацию о Parcl (PRCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parcl (PRCL) Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Официальный сайт: https://www.parcl.co/ Whitepaper: https://docs.parcl.co/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs Купить PRCL сейчас!

Токеномика и анализ цен Parcl (PRCL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parcl (PRCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,01M $ 28,01M $ 28,01M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 412,28M $ 412,28M $ 412,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,95M $ 67,95M $ 67,95M Исторический максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Исторический минимум: $ 0,04874291631068839 $ 0,04874291631068839 $ 0,04874291631068839 Текущая цена: $ 0,06795 $ 0,06795 $ 0,06795 Узнайте больше о цене Parcl (PRCL)

Токеномика Parcl (PRCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parcl (PRCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRCL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRCL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRCL, изучите текущую цену PRCL!

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