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Технический анализ Notcoin (NOT) за сегодня

Технический анализ Notcoin (NOT) за сегодня

Страница анализа Notcoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NOT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Notcoin ниже.

Изменение цены Notcoin (NOT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003629--+6,54%-8,29%-33,99%
Узнайте больше о цене Notcoin

Технические индикаторы Notcoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Notcoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0003623
0,0003623
R2
0,0003623
0,0003622
R1
0,0003622
0,0003622
PP
0,0003622
0,0003622
S1
0,0003621
0,0003621
S2
0,0003621
0,0003621
S3
0,000362
0,0003621

Рыночные сигналы Notcoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,38M
$29,21 M
$30,59 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,24 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,56 M
7-дневные активные продажи
$0,58 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Notcoin

Чистый притокЦена NOTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,09 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Notcoin

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NOT/USDT
$0,0003626
$0,0003626$0,0003626
+0,38%
181.29M (USDT)
NOT/USDC
$0,0003628
$0,0003628$0,0003628
+0,49%
155.95M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NOT в USD

Сумма

NOT
NOT
USD
USD

1 NOT = 0,0003629 USD

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