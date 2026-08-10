Технический анализ Merlin Chain (MERL) за сегодня Страница анализа Merlin Chain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MERL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Merlin Chain ниже. Регистрация

Изменение цены Merlin Chain (MERL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01996 -- +13,86% +9,25% -43,12%

Технические индикаторы Merlin Chain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Merlin Chain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 5 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 9 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02002 0,01998 R2 0,01998 0,01993 R1 0,0199 0,0199 PP 0,01986 0,01986 S1 0,01978 0,01981 S2 0,01974 0,01978 S3 0,01966 0,01974

Рыночные сигналы Merlin Chain Текущий чистый объем открытых ордеров -0,45M $6,52 M $6,97 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,05M 3-дневные активные покупки $0,50 M 3-дневные активные продажи $0,55 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 7-дневные активные покупки $0,63 M 7-дневные активные продажи $0,65 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Merlin Chain Чистый приток Цена MERLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,03 M 0,02 2026-08-09 -$0,09 M 0,02 2026-08-08 $0,12 M 0,02 2026-08-07 -$0,01 M 0,02 2026-08-06 -$0,02 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Merlin Chain (MERL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Merlin Chain в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MERL / USDT $0,01996 $0,01996 $0,01996 +8,65% 5.14M (USDT) Торговля