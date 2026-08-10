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Технический анализ Merlin Chain (MERL) за сегодня

Технический анализ Merlin Chain (MERL) за сегодня

Страница анализа Merlin Chain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MERL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Merlin Chain ниже.

Изменение цены Merlin Chain (MERL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01996--+13,86%+9,25%-43,12%
Узнайте больше о цене Merlin Chain

Технические индикаторы Merlin Chain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Merlin Chain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 5
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02002
0,01998
R2
0,01998
0,01993
R1
0,0199
0,0199
PP
0,01986
0,01986
S1
0,01978
0,01981
S2
0,01974
0,01978
S3
0,01966
0,01974

Рыночные сигналы Merlin Chain

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,45M
$6,52 M
$6,97 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
3-дневные активные покупки
$0,50 M
3-дневные активные продажи
$0,55 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,63 M
7-дневные активные продажи
$0,65 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Merlin Chain

Чистый притокЦена MERLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,02
2026-08-09-$0,09 M0,02
2026-08-08$0,12 M0,02
2026-08-07-$0,01 M0,02
2026-08-06-$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MERL/USDT
$0,01996
$0,01996$0,01996
+8,65%
5.14M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MERL в USD

Сумма

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0,01995 USD

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