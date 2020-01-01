Токеномика Merlin Chain (MERL) Откройте для себя ключевую информацию о Merlin Chain (MERL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merlin Chain (MERL) Merlin Chain – это Bitcoin 2 уровня, объединяющий сеть ZK-Rollup, децентрализованную сеть Oracle, доступность данных и ончейн BTC модули защиты от мошенничества. Официальный сайт: https://merlinchain.io/ Whitepaper: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Обозреватель блоков: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Купить MERL сейчас!

Токеномика и анализ цен Merlin Chain (MERL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merlin Chain (MERL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,63M $ 63,63M $ 63,63M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 725,00M $ 725,00M $ 725,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 184,32M $ 184,32M $ 184,32M Исторический максимум: $ 2,249 $ 2,249 $ 2,249 Исторический минимум: $ 0,07122948634211385 $ 0,07122948634211385 $ 0,07122948634211385 Текущая цена: $ 0,08777 $ 0,08777 $ 0,08777 Узнайте больше о цене Merlin Chain (MERL)

Токеномика Merlin Chain (MERL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merlin Chain (MERL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MERL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MERL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MERL, изучите текущую цену MERL!

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