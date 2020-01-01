Токеномика Merlin Chain (MERL)

Токеномика Merlin Chain (MERL)

Откройте для себя ключевую информацию о Merlin Chain (MERL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain – это Bitcoin 2 уровня, объединяющий сеть ZK-Rollup, децентрализованную сеть Oracle, доступность данных и ончейн BTC модули защиты от мошенничества.

Официальный сайт:
https://merlinchain.io/
Whitepaper:
https://docs.merlinchain.io/merlin-docs
Обозреватель блоков:
https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378

Токеномика и анализ цен Merlin Chain (MERL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merlin Chain (MERL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,63M
$ 63,63M$ 63,63M
Общее предложение:
$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B
Оборотное предложение:
$ 725,00M
$ 725,00M$ 725,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 184,32M
$ 184,32M$ 184,32M
Исторический максимум:
$ 2,249
$ 2,249$ 2,249
Исторический минимум:
$ 0,07122948634211385
$ 0,07122948634211385$ 0,07122948634211385
Текущая цена:
$ 0,08777
$ 0,08777$ 0,08777

Токеномика Merlin Chain (MERL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Merlin Chain (MERL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MERL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MERL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MERL, изучите текущую цену MERL!

Как купить MERL

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История цены Merlin Chain (MERL)

Анализ истории цены MERL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MERL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.