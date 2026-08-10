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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ETHGAS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ETHGAS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ETHGAS (GWEI) за сегодня

Технический анализ ETHGAS (GWEI) за сегодня

Страница анализа ETHGAS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GWEI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ETHGAS ниже.

Изменение цены ETHGAS (GWEI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02578--+54,00%-56,14%-80,79%
Узнайте больше о цене ETHGAS

Технические индикаторы ETHGAS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ETHGAS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02583
0,02581
R2
0,02581
0,02579
R1
0,02578
0,02578
PP
0,02576
0,02576
S1
0,02573
0,02574
S2
0,02571
0,02573
S3
0,02568
0,02571

Рыночные сигналы ETHGAS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,14M
$1,89 M
$2,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$1,16 M
3-дневные активные продажи
$1,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$1,59 M
7-дневные активные продажи
$1,58 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ETHGAS

Чистый притокЦена GWEIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,03
2026-08-09-$0,09 M0,02
2026-08-08-$0,02 M0,02
2026-08-07-$0,13 M0,03
2026-08-06$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GWEI/USDT
$0,02583
$0,02583$0,02583
+11,14%
3.70M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GWEI в USD

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GWEI
GWEI
USD
USD

1 GWEI = 0,02578 USD

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