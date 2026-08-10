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Технический анализ HeyElsa (ELSA) за сегодня

Технический анализ HeyElsa (ELSA) за сегодня

Страница анализа HeyElsa предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ELSA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе HeyElsa ниже.

Изменение цены HeyElsa (ELSA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05908--+9,67%+13,02%-19,94%
Узнайте больше о цене HeyElsa

Технические индикаторы HeyElsa

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот HeyElsa на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05916
0,05916
R2
0,05916
0,05915
R1
0,05915
0,05915
PP
0,05915
0,05915
S1
0,05914
0,05914
S2
0,05914
0,05914
S3
0,05913
0,05914

Рыночные сигналы HeyElsa

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,37M
$1,71 M
$2,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала HeyElsa

Чистый притокЦена ELSAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,06
2026-08-09-$0,01 M0,06
2026-08-08$0,00 M0,06
2026-08-07$0,05 M0,06
2026-08-06-$0,01 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ELSA/USDT
$0,05906
$0,05906$0,05906
+1,77%
1.75M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ELSA в USD

Сумма

ELSA
ELSA
USD
USD

1 ELSA = 0,05908 USD

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