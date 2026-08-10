Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Block Street, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Block Street, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о BSB

Информация о цене BSB

Что такое BSB

Whitepaper BSB

Официальный сайт BSB

Токеномика BSB

Прогноз цен BSB

История BSB

Руководство по покупке BSB

Конвертер валют BSB в фиат

BSB на споте

Фьючерсы BSB USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Block Street (BSB) за сегодня

Технический анализ Block Street (BSB) за сегодня

Страница анализа Block Street предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BSB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Block Street ниже.

Изменение цены Block Street (BSB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1437--+15,73%+3,56%-71,47%
Узнайте больше о цене Block Street

Технические индикаторы Block Street

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Block Street на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,14393
0,14388
R2
0,14388
0,14385
R1
0,14386
0,14384
PP
0,14381
0,14381
S1
0,14379
0,14378
S2
0,14374
0,14377
S3
0,14372
0,14374

Рыночные сигналы Block Street

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$2,58 M
$2,94 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
3-дневные активные покупки
$1,48 M
3-дневные активные продажи
$1,55 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
7-дневные активные покупки
$3,91 M
7-дневные активные продажи
$3,97 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Block Street

Чистый притокЦена BSBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,14
2026-08-09-$0,19 M0,15
2026-08-08-$0,30 M0,16
2026-08-07$0,92 M0,17
2026-08-06$0,08 M0,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Block Street

Торгуйте Block Street (BSB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Block Street в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BSB/USDT
$0,1437
$0,1437$0,1437
-2,98%
1.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BSB в USD

Сумма

BSB
BSB
USD
USD

1 BSB = 0,1437 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.