Технический анализ Block Street (BSB) за сегодня Страница анализа Block Street предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BSB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Block Street ниже. Регистрация

Изменение цены Block Street (BSB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1437 -- +15,73% +3,56% -71,47%

Технические индикаторы Block Street

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Block Street на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,14393 0,14388 R2 0,14388 0,14385 R1 0,14386 0,14384 PP 0,14381 0,14381 S1 0,14379 0,14378 S2 0,14374 0,14377 S3 0,14372 0,14374

Рыночные сигналы Block Street Текущий чистый объем открытых ордеров -0,35M $2,58 M $2,94 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,07M 3-дневные активные покупки $1,48 M 3-дневные активные продажи $1,55 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,07M 7-дневные активные покупки $3,91 M 7-дневные активные продажи $3,97 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Block Street Чистый приток Цена BSBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,14 2026-08-09 -$0,19 M 0,15 2026-08-08 -$0,30 M 0,16 2026-08-07 $0,92 M 0,17 2026-08-06 $0,08 M 0,15 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Block Street (BSB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Block Street в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BSB / USDT $0,1437 $0,1437 $0,1437 -2,98% 1.82M (USDT) Торговля