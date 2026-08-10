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Технический анализ BounceBit (BB) за сегодня

Технический анализ BounceBit (BB) за сегодня

Страница анализа BounceBit предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BounceBit ниже.

Изменение цены BounceBit (BB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01375---1,58%-28,65%-56,57%
Узнайте больше о цене BounceBit

Технические индикаторы BounceBit

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BounceBit на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 8
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0138
0,01379
R2
0,01379
0,01378
R1
0,01378
0,01378
PP
0,01377
0,01377
S1
0,01376
0,01376
S2
0,01375
0,01376
S3
0,01374
0,01375

Рыночные сигналы BounceBit

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,40M
$5,98 M
$6,38 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,46 M
3-дневные активные продажи
$0,45 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,80 M
7-дневные активные продажи
$0,77 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BounceBit

Чистый притокЦена BBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,18 M0,01
2026-08-09-$0,26 M0,01
2026-08-08-$0,14 M0,01
2026-08-07-$0,02 M0,01
2026-08-06-$0,07 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BB/USDT
$0,01375
$0,01375$0,01375
+1,77%
32.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BB в USD

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BB
USD
USD

1 BB = 0,01375 USD

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