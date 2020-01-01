Токеномика BounceBit (BB) Откройте для себя ключевую информацию о BounceBit (BB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BounceBit (BB) BounceBit - это сеть рестейков BTC с инновационной системой CeDefi. Благодаря системе CeFi + DeFi, BounceBit дает возможность держателям BTC получать доход из нескольких источников. Официальный сайт: https://bouncebit.io/ Whitepaper: https://docs.bouncebit.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Купить BB сейчас!

Токеномика и анализ цен BounceBit (BB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BounceBit (BB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,44M $ 52,44M $ 52,44M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 629,28M $ 629,28M $ 629,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,01M $ 175,01M $ 175,01M Исторический максимум: $ 0,87799 $ 0,87799 $ 0,87799 Исторический минимум: $ 0,07349155026090788 $ 0,07349155026090788 $ 0,07349155026090788 Текущая цена: $ 0,08334 $ 0,08334 $ 0,08334 Узнайте больше о цене BounceBit (BB)

Токеномика BounceBit (BB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BounceBit (BB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BB, изучите текущую цену BB!

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