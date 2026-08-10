Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Acurast, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Acurast, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ACU

Информация о цене ACU

Что такое ACU

Whitepaper ACU

Официальный сайт ACU

Токеномика ACU

Прогноз цен ACU

История ACU

Руководство по покупке ACU

Конвертер валют ACU в фиат

ACU на споте

Фьючерсы ACU USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Acurast (ACU) за сегодня

Технический анализ Acurast (ACU) за сегодня

Страница анализа Acurast предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ACU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Acurast ниже.

Изменение цены Acurast (ACU)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08894--+13,69%+19,43%-18,59%
Узнайте больше о цене Acurast

Технические индикаторы Acurast

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Acurast на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,08933
0,0893
R2
0,0893
0,08927
R1
0,08926
0,08926
PP
0,08923
0,08923
S1
0,08919
0,0892
S2
0,08916
0,08919
S3
0,08912
0,08916

Рыночные сигналы Acurast

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,55M
$2,10 M
$1,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,22 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,30 M
7-дневные активные продажи
$0,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Acurast

Чистый притокЦена ACUUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,09
2026-08-09$0,00 M0,10
2026-08-08$0,00 M0,08
2026-08-07$0,00 M0,08
2026-08-06$0,00 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Acurast

Торгуйте Acurast (ACU) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Acurast в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACU/USDT
$0,08906
$0,08906$0,08906
-6,25%
771.39K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ACU в USD

Сумма

ACU
ACU
USD
USD

1 ACU = 0,08894 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.