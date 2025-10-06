Informații privind prețul pentru Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Minim 24 h $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Maxim 24 h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Maxim dintotdeauna $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Cel mai mic preț $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.18% Modificare de preț (7 zile) +0.18%

Prețul în timp real pentru Midas mEDGE (MEDGE) este $1.047. În ultimele 24 de ore, tokenul MEDGE a fost tranzacționat între un minim de $ 1.047 și un maxim de $ 1.047, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEDGE este $ 1.047, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.005.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEDGE s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mEDGE (MEDGE)

Capitalizare de piață $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Ofertă află în circulație 21.59M 21.59M 21.59M Ofertă totală 21,589,698.69783517 21,589,698.69783517 21,589,698.69783517

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mEDGE este $ 22.60M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEDGE este 21.59M, cu o ofertă totală de 21589698.69783517. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 22.60M.