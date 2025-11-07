Informații privind prețul pentru DRESSdio (DRESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01491325 $ 0.01491325 $ 0.01491325 Minim 24 h $ 0.01962183 $ 0.01962183 $ 0.01962183 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01491325$ 0.01491325 $ 0.01491325 Maxim 24 h $ 0.01962183$ 0.01962183 $ 0.01962183 Maxim dintotdeauna $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Cel mai mic preț $ 0.01491325$ 0.01491325 $ 0.01491325 Modificare de preț (1 oră) -0.46% Modificare de preț (1 zi) -16.80% Modificare de preț (7 zile) -54.19% Modificare de preț (7 zile) -54.19%

Prețul în timp real pentru DRESSdio (DRESS) este $0.01497237. În ultimele 24 de ore, tokenul DRESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01491325 și un maxim de $ 0.01962183, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRESS este $ 0.152477, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01491325.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRESS s-a modificat cu -0.46% în decursul ultimei ore, cu -16.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -54.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DRESSdio (DRESS)

Capitalizare de piață $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.94M$ 29.94M $ 29.94M Ofertă află în circulație 352.68M 352.68M 352.68M Ofertă totală 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DRESSdio este $ 5.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRESS este 352.68M, cu o ofertă totală de 2000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.94M.