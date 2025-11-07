Informații privind prețul pentru BAI Stablecoin (BAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minim 24 h $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Maxim 24 h $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Maxim dintotdeauna $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Cel mai mic preț $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.14% Modificare de preț (7 zile) +0.27% Modificare de preț (7 zile) +0.27%

Prețul în timp real pentru BAI Stablecoin (BAI) este $1.013. În ultimele 24 de ore, tokenul BAI a fost tranzacționat între un minim de $ 1.013 și un maxim de $ 1.024, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAI este $ 1.45, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.814914.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAI s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BAI Stablecoin (BAI)

Capitalizare de piață $ 234.93K$ 234.93K $ 234.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 235.45K$ 235.45K $ 235.45K Ofertă află în circulație 231.83K 231.83K 231.83K Ofertă totală 232,346.6672308294 232,346.6672308294 232,346.6672308294

Capitalizarea de piață actuală pentru BAI Stablecoin este $ 234.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAI este 231.83K, cu o ofertă totală de 232346.6672308294. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 235.45K.