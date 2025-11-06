Informacje o cenie USD CoinVertible (USDCV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.999013 $ 0.999013 $ 0.999013 Minimum 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.999013$ 0.999013 $ 0.999013 Maksimum 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Historyczne maksimum $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najniższa cena $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -0.00%

Aktualna cena USD CoinVertible (USDCV) wynosi $0.999854. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDCV wahał się między $ 0.999013 a $ 1.001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDCV w historii to $ 1.13, a najniższy to $ 0.978779.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDCV zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USD CoinVertible (USDCV)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Podaż w obiegu 8.90M 8.90M 8.90M Całkowita podaż 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Obecna kapitalizacja rynkowa USD CoinVertible wynosi $ 8.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDCV w obiegu wynosi 8.90M, przy całkowitej podaży 8900300.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.90M.