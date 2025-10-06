Cena Midas mEDGE (MEDGE)
Aktualna cena Midas mEDGE (MEDGE) wynosi $1.047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDGE wahał się między $ 1.047 a $ 1.047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDGE w historii to $ 1.047, a najniższy to $ 1.005.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDGE zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mEDGE wynosi $ 22.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDGE w obiegu wynosi 21.59M, przy całkowitej podaży 21589667.05935303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.60M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.0079039077.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.0148686564.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.02521687.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0.0
|0.00%
|30 Dni
|$ +0.0079039077
|+0.75%
|60 dni
|$ +0.0148686564
|+1.42%
|90 dni
|$ +0.02521687
|+2.47%
mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.