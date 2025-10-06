Aktualna cena Midas mEDGE to 1.047 USD. Śledź aktualizacje cen MEDGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Midas mEDGE to 1.047 USD. Śledź aktualizacje cen MEDGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDGE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Midas mEDGE (MEDGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEDGE do USD:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
Midas mEDGE (MEDGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:51:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Minimum 24h
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Maksimum 24h

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Aktualna cena Midas mEDGE (MEDGE) wynosi $1.047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDGE wahał się między $ 1.047 a $ 1.047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDGE w historii to $ 1.047, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDGE zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,589,667.05935303
21,589,667.05935303 21,589,667.05935303

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mEDGE wynosi $ 22.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDGE w obiegu wynosi 21.59M, przy całkowitej podaży 21589667.05935303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.60M.

Historia ceny Midas mEDGE (MEDGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.0079039077.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.0148686564.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas mEDGE do USD wyniosła $ +0.02521687.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ +0.0079039077+0.75%
60 dni$ +0.0148686564+1.42%
90 dni$ +0.02521687+2.47%

Co to jest Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Midas mEDGE (MEDGE)

Prognoza ceny Midas mEDGE (w USD)

Jaka będzie wartość Midas mEDGE (MEDGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Midas mEDGE (MEDGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Midas mEDGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny Midas mEDGE!

Tokenomika Midas mEDGE (MEDGE)

Zrozumienie tokenomiki Midas mEDGE (MEDGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEDGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Midas mEDGE (MEDGE)

Jaka jest dziś wartość Midas mEDGE (MEDGE)?
Aktualna cena MEDGE w USD wynosi 1.047USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEDGE do USD?
Aktualna cena MEDGE w USD wynosi $ 1.047. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Midas mEDGE?
Kapitalizacja rynkowa dla MEDGE wynosi $ 22.60M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEDGE w obiegu?
W obiegu MEDGE znajduje się 21.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEDGE?
MEDGE osiąga ATH w wysokości 1.047 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEDGE?
MEDGE zaliczył cenę ATL w wysokości 1.005 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEDGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEDGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEDGE pójdzie wyżej?
MEDGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEDGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Midas mEDGE (MEDGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.