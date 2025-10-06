Informacje o cenie Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Minimum 24h $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Maksimum 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Historyczne maksimum $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Najniższa cena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.18% Zmiana ceny (7D) +0.18%

Aktualna cena Midas mEDGE (MEDGE) wynosi $1.047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDGE wahał się między $ 1.047 a $ 1.047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDGE w historii to $ 1.047, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDGE zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mEDGE (MEDGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Podaż w obiegu 21.59M 21.59M 21.59M Całkowita podaż 21,589,667.05935303 21,589,667.05935303 21,589,667.05935303

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mEDGE wynosi $ 22.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDGE w obiegu wynosi 21.59M, przy całkowitej podaży 21589667.05935303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.60M.