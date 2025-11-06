Informacje o cenie Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.99527 $ 0.99527 $ 0.99527 Minimum 24h $ 0.998473 $ 0.998473 $ 0.998473 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.99527$ 0.99527 $ 0.99527 Maksimum 24h $ 0.998473$ 0.998473 $ 0.998473 Historyczne maksimum $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Najniższa cena $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Metronome Synth USD (MSUSD) wynosi $0.996986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSUSD wahał się między $ 0.99527 a $ 0.998473, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSUSD w historii to $ 3.43, a najniższy to $ 0.427862.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSUSD zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metronome Synth USD (MSUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.09M$ 19.09M $ 19.09M Podaż w obiegu 19.15M 19.15M 19.15M Całkowita podaż 19,147,885.15873228 19,147,885.15873228 19,147,885.15873228

Obecna kapitalizacja rynkowa Metronome Synth USD wynosi $ 19.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSUSD w obiegu wynosi 19.15M, przy całkowitej podaży 19147885.15873228. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.09M.