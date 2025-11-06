GiełdaDEX+
Cena Main Street USD (MSUSD)

Aktualna cena 1 MSUSD do USD:

$0.992419
-0.20%1D
Main Street USD (MSUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:48:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Main Street USD (MSUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.992151
Minimum 24h
$ 0.998259
Maksimum 24h

$ 0.992151
$ 0.998259
$ 2.0
$ 0.979364
-0.11%

-0.24%

-0.37%

-0.37%

Aktualna cena Main Street USD (MSUSD) wynosi $0.992419. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSUSD wahał się między $ 0.992151 a $ 0.998259, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSUSD w historii to $ 2.0, a najniższy to $ 0.979364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSUSD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -0.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Main Street USD (MSUSD)

$ 2.25M
--
$ 2.25M
2.27M
2,270,305.135140931
Obecna kapitalizacja rynkowa Main Street USD wynosi $ 2.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSUSD w obiegu wynosi 2.27M, przy całkowitej podaży 2270305.135140931. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.25M.

Historia ceny Main Street USD (MSUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Main Street USD do USD wyniosła $ -0.0024549540098765.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Main Street USD do USD wyniosła $ -0.0080245015.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Main Street USD do USD wyniosła $ -0.0093681376.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Main Street USD do USD wyniosła $ -0.0057704412224055.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0024549540098765-0.24%
30 Dni$ -0.0080245015-0.80%
60 dni$ -0.0093681376-0.94%
90 dni$ -0.0057704412224055-0.57%

Co to jest Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Main Street USD (MSUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Main Street USD (w USD)

Jaka będzie wartość Main Street USD (MSUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Main Street USD (MSUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Main Street USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Main Street USD!

Tokenomika Main Street USD (MSUSD)

Zrozumienie tokenomiki Main Street USD (MSUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Main Street USD (MSUSD)

Jaka jest dziś wartość Main Street USD (MSUSD)?
Aktualna cena MSUSD w USD wynosi 0.992419USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSUSD do USD?
Aktualna cena MSUSD w USD wynosi $ 0.992419. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Main Street USD?
Kapitalizacja rynkowa dla MSUSD wynosi $ 2.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSUSD w obiegu?
W obiegu MSUSD znajduje się 2.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSUSD?
MSUSD osiąga ATH w wysokości 2.0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSUSD?
MSUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.979364 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku MSUSD pójdzie wyżej?
MSUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

