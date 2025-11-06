Informacje o cenie Main Street USD (MSUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.992151 $ 0.992151 $ 0.992151 Minimum 24h $ 0.998259 $ 0.998259 $ 0.998259 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.992151$ 0.992151 $ 0.992151 Maksimum 24h $ 0.998259$ 0.998259 $ 0.998259 Historyczne maksimum $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniższa cena $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -0.24% Zmiana ceny (7D) -0.37% Zmiana ceny (7D) -0.37%

Aktualna cena Main Street USD (MSUSD) wynosi $0.992419. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSUSD wahał się między $ 0.992151 a $ 0.998259, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSUSD w historii to $ 2.0, a najniższy to $ 0.979364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSUSD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -0.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Main Street USD (MSUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Podaż w obiegu 2.27M 2.27M 2.27M Całkowita podaż 2,270,305.135140931 2,270,305.135140931 2,270,305.135140931

Obecna kapitalizacja rynkowa Main Street USD wynosi $ 2.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSUSD w obiegu wynosi 2.27M, przy całkowitej podaży 2270305.135140931. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.25M.