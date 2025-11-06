Cena Golden Donkey (GDK)
Aktualna cena Golden Donkey (GDK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GDK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GDK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GDK zmieniły się o +3.32% w ciągu ostatniej godziny, o +6.40% w ciągu 24 godzin i o +5.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Golden Donkey wynosi $ 1.47M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GDK w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.47M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Golden Donkey do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Golden Donkey do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Golden Donkey do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Golden Donkey do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+6.40%
|30 Dni
|$ 0
|+69.75%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.
GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.
GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).
GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.
The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.
GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.
A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.
GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”
To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.
Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.
