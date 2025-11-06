GiełdaDEX+
Aktualna cena Flash Liquidity Token to 1.33 USD. Śledź aktualizacje cen FLP.1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Cena Flash Liquidity Token (FLP.1)

Nienotowany

$1.33
$1.33
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Flash Liquidity Token (FLP.1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:26:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

$ 1.28
$ 1.28
$ 1.33
$ 1.33
$ 1.28
$ 1.28

$ 1.33
$ 1.33

$ 1.58
$ 1.58

$ 1.18
$ 1.18

+0.63% 1h

+3.35%

-6.82% 7d

-6.82%

Aktualna cena Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi $1.33. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLP.1 wahał się między $ 1.28 a $ 1.33, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLP.1 w historii to $ 1.58, a najniższy to $ 1.18.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLP.1 zmieniły się o +0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +3.35% w ciągu 24 godzin i o -6.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flash Liquidity Token (FLP.1)

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

--
----

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

3.26M
3.26M 3.26M

3,259,680.158789
3,259,680.158789 3,259,680.158789

Obecna kapitalizacja rynkowa Flash Liquidity Token wynosi $ 4.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLP.1 w obiegu wynosi 3.26M, przy całkowitej podaży 3259680.158789. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.33M.

Historia ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Flash Liquidity Token do USD wyniosła $ +0.0430966.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Flash Liquidity Token do USD wyniosła $ -0.1998358250.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Flash Liquidity Token do USD wyniosła $ -0.1106438970.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Flash Liquidity Token do USD wyniosła $ -0.0635035486923546.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0430966+3.35%
30 Dni$ -0.1998358250-15.02%
60 dni$ -0.1106438970-8.31%
90 dni$ -0.0635035486923546-4.55%

Co to jest Flash Liquidity Token (FLP.1)

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact.

Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (w USD)

Jaka będzie wartość Flash Liquidity Token (FLP.1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Flash Liquidity Token (FLP.1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Flash Liquidity Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Flash Liquidity Token!

FLP.1 na lokalne waluty

Tokenomika Flash Liquidity Token (FLP.1)

Zrozumienie tokenomiki Flash Liquidity Token (FLP.1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLP.1już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Flash Liquidity Token (FLP.1)

Jaka jest dziś wartość Flash Liquidity Token (FLP.1)?
Aktualna cena FLP.1 w USD wynosi 1.33USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLP.1 do USD?
Aktualna cena FLP.1 w USD wynosi $ 1.33. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Flash Liquidity Token?
Kapitalizacja rynkowa dla FLP.1 wynosi $ 4.33M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLP.1 w obiegu?
W obiegu FLP.1 znajduje się 3.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLP.1?
FLP.1 osiąga ATH w wysokości 1.58 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLP.1?
FLP.1 zaliczył cenę ATL w wysokości 1.18 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLP.1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLP.1 wynosi -- USD.
Czy w tym roku FLP.1 pójdzie wyżej?
FLP.1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLP.1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:26:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Flash Liquidity Token (FLP.1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

