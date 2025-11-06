Informacje o cenie Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Minimum 24h $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Maksimum 24h $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Historyczne maksimum $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Najniższa cena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Zmiana ceny (1H) +0.63% Zmiana ceny (1D) +3.35% Zmiana ceny (7D) -6.82% Zmiana ceny (7D) -6.82%

Aktualna cena Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi $1.33. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLP.1 wahał się między $ 1.28 a $ 1.33, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLP.1 w historii to $ 1.58, a najniższy to $ 1.18.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLP.1 zmieniły się o +0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +3.35% w ciągu 24 godzin i o -6.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flash Liquidity Token (FLP.1)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Podaż w obiegu 3.26M 3.26M 3.26M Całkowita podaż 3,259,680.158789 3,259,680.158789 3,259,680.158789

Obecna kapitalizacja rynkowa Flash Liquidity Token wynosi $ 4.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLP.1 w obiegu wynosi 3.26M, przy całkowitej podaży 3259680.158789. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.33M.