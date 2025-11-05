Waveform by Virtuals (WAVE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00536835 24u hoog $ 0.00583281 Hoogste prijs ooit $ 0.01712062 Laagste prijs $ 0.00486369 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) +1.39% Prijswijziging (7D) -12.04%

Waveform by Virtuals (WAVE) real-time prijs is $0.00548038. De afgelopen 24 uur werd er WAVE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00536835 en een hoogtepunt van $ 0.00583281, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAVE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01712062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00486369 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAVE met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, +1.39% in de afgelopen 24 uur en -12.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.52M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.52M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Waveform by Virtuals is $ 5.52M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAVE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.52M.