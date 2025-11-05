BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Waveform by Virtuals prijs vandaag is 0.00548038 USD. Volg realtime WAVE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAVE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Waveform by Virtuals prijs vandaag is 0.00548038 USD. Volg realtime WAVE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAVE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WAVE

WAVE Prijsinformatie

Wat is WAVE

WAVE officiële website

WAVE tokenomie

WAVE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Waveform by Virtuals logo

Waveform by Virtuals Prijs (WAVE)

Niet genoteerd

1 WAVE naar USD live prijs:

$0.00548038
$0.00548038$0.00548038
+1.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Waveform by Virtuals (WAVE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:06:41 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00536835
$ 0.00536835$ 0.00536835
24u laag
$ 0.00583281
$ 0.00583281$ 0.00583281
24u hoog

$ 0.00536835
$ 0.00536835$ 0.00536835

$ 0.00583281
$ 0.00583281$ 0.00583281

$ 0.01712062
$ 0.01712062$ 0.01712062

$ 0.00486369
$ 0.00486369$ 0.00486369

+0.12%

+1.39%

-12.04%

-12.04%

Waveform by Virtuals (WAVE) real-time prijs is $0.00548038. De afgelopen 24 uur werd er WAVE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00536835 en een hoogtepunt van $ 0.00583281, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAVE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01712062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00486369 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAVE met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, +1.39% in de afgelopen 24 uur en -12.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) Marktinformatie

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

--
----

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Waveform by Virtuals is $ 5.52M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAVE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.52M.

Waveform by Virtuals (WAVE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Waveform by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Waveform by Virtuals naar USD $ -0.0031903248.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Waveform by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Waveform by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.39%
30 dagen$ -0.0031903248-58.21%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Waveform by Virtuals (WAVE)?

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Waveform by Virtuals (WAVE) hulpbron

Officiële website

Waveform by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Waveform by Virtuals (WAVE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Waveform by Virtuals (WAVE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Waveform by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Waveform by Virtuals prijsvoorspelling !

WAVE naar lokale valuta's

Waveform by Virtuals (WAVE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Waveform by Virtuals (WAVE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WAVE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Waveform by Virtuals (WAVE)

Hoeveel is Waveform by Virtuals (WAVE) vandaag waard?
De live WAVE prijs in USD is 0.00548038 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WAVE naar USD prijs?
De huidige prijs van WAVE naar USD is $ 0.00548038. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Waveform by Virtuals?
De marktkapitalisatie van WAVE is $ 5.52M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WAVE?
De circulerende voorraad van WAVE is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WAVE?
WAVE bereikte een ATH-prijs van 0.01712062 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WAVE?
WAVE zag een ATL-prijs van 0.00486369 USD.
Wat is het handelsvolume van WAVE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WAVE is -- USD.
Zal WAVE dit jaar hoger gaan?
WAVE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WAVE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:06:41 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,947.74
$102,947.74$102,947.74

-0.22%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,364.12
$3,364.12$3,364.12

-4.08%

Solana logo

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-1.36%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0134
$1.0134$1.0134

+35.57%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,947.74
$102,947.74$102,947.74

-0.22%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,364.12
$3,364.12$3,364.12

-4.08%

Solana logo

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-1.36%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2773
$2.2773$2.2773

-0.21%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16577
$0.16577$0.16577

+1.12%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03749
$0.03749$0.03749

+49.96%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01179
$0.01179$0.01179

+57.20%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00410
$0.00410$0.00410

-36.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2333
$0.2333$0.2333

+366.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05848
$0.05848$0.05848

+281.22%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047637
$0.0000000047637$0.0000000047637

+240.21%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2088
$0.2088$0.2088

+218.77%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009018
$0.000009018$0.000009018

+136.25%