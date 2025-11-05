Shack Token (SHACK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02488061 24u hoog $ 0.03822927 Hoogste prijs ooit $ 0.03822927 Laagste prijs $ 0.00495461 Prijswijziging (1u) +0.81% Prijswijziging (1D) -0.03% Prijswijziging (7D) +3.92%

Shack Token (SHACK) real-time prijs is $0.0286297. De afgelopen 24 uur werd er SHACK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02488061 en een hoogtepunt van $ 0.03822927, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHACK hoogste prijs aller tijden is $ 0.03822927, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00495461 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHACK met +0.81% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en +3.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Shack Token (SHACK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.36M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.49M Circulerende voorraad 398.63M Totale voorraad 999,993,997.83224

De huidige marktkapitalisatie van Shack Token is $ 11.36M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHACK is 398.63M, met een totale voorraad van 999993997.83224. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.49M.