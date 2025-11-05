BeursDEX+
De live Shack Token prijs vandaag is 0.0286297 USD. Volg realtime SHACK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SHACK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Shack Token Prijs (SHACK)

1 SHACK naar USD live prijs:

$0.0286297
$0.0286297
-0.20%1D
USD
Shack Token (SHACK) live prijsgrafiek
Shack Token (SHACK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02488061
24u laag
$ 0.03822927
24u hoog

$ 0.02488061
$ 0.03822927
$ 0.03822927
$ 0.00495461
+0.81%

-0.03%

+3.92%

+3.92%

Shack Token (SHACK) real-time prijs is $0.0286297. De afgelopen 24 uur werd er SHACK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02488061 en een hoogtepunt van $ 0.03822927, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHACK hoogste prijs aller tijden is $ 0.03822927, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00495461 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHACK met +0.81% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en +3.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Shack Token (SHACK) Marktinformatie

$ 11.36M
--
$ 28.49M
398.63M
999,993,997.83224
De huidige marktkapitalisatie van Shack Token is $ 11.36M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHACK is 398.63M, met een totale voorraad van 999993997.83224. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.49M.

Shack Token (SHACK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Shack Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Shack Token naar USD $ +0.0140580616.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Shack Token naar USD $ +0.1016930579.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Shack Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.03%
30 dagen$ +0.0140580616+49.10%
60 dagen$ +0.1016930579+355.20%
90 dagen$ 0--

Wat is Shack Token (SHACK)?

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Shack Token (SHACK) hulpbron

Shack Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Shack Token (SHACK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Shack Token (SHACK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Shack Token te bekijken.

Bekijk nu de Shack Token prijsvoorspelling !

SHACK naar lokale valuta's

Shack Token (SHACK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Shack Token (SHACK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SHACK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Shack Token (SHACK)

Hoeveel is Shack Token (SHACK) vandaag waard?
De live SHACK prijs in USD is 0.0286297 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SHACK naar USD prijs?
De huidige prijs van SHACK naar USD is $ 0.0286297. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Shack Token?
De marktkapitalisatie van SHACK is $ 11.36M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SHACK?
De circulerende voorraad van SHACK is 398.63M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SHACK?
SHACK bereikte een ATH-prijs van 0.03822927 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SHACK?
SHACK zag een ATL-prijs van 0.00495461 USD.
Wat is het handelsvolume van SHACK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SHACK is -- USD.
Zal SHACK dit jaar hoger gaan?
SHACK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SHACK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

