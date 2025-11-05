Ribbit Meme (RIBBIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.43% Prijswijziging (1D) -15.02% Prijswijziging (7D) -18.97% Prijswijziging (7D) -18.97%

Ribbit Meme (RIBBIT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RIBBIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIBBIT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIBBIT met -0.43% veranderd in het afgelopen uur, -15.02% in de afgelopen 24 uur en -18.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ribbit Meme (RIBBIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 253.76K$ 253.76K $ 253.76K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 253.76K$ 253.76K $ 253.76K Circulerende voorraad 420.69T 420.69T 420.69T Totale voorraad 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ribbit Meme is $ 253.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIBBIT is 420.69T, met een totale voorraad van 420690000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 253.76K.