BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live ETH Strategy prijs vandaag is 0.436475 USD. Volg realtime STRAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STRAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ETH Strategy prijs vandaag is 0.436475 USD. Volg realtime STRAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STRAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over STRAT

STRAT Prijsinformatie

Wat is STRAT

STRAT officiële website

STRAT tokenomie

STRAT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ETH Strategy logo

ETH Strategy Prijs (STRAT)

Niet genoteerd

1 STRAT naar USD live prijs:

$0.436475
$0.436475$0.436475
-8.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
ETH Strategy (STRAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:26 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.415171
$ 0.415171$ 0.415171
24u laag
$ 0.480807
$ 0.480807$ 0.480807
24u hoog

$ 0.415171
$ 0.415171$ 0.415171

$ 0.480807
$ 0.480807$ 0.480807

$ 0.875668
$ 0.875668$ 0.875668

$ 0.415171
$ 0.415171$ 0.415171

--

-8.02%

-25.30%

-25.30%

ETH Strategy (STRAT) real-time prijs is $0.436475. De afgelopen 24 uur werd er STRAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.415171 en een hoogtepunt van $ 0.480807, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STRAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.875668, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.415171 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STRAT met -- veranderd in het afgelopen uur, -8.02% in de afgelopen 24 uur en -25.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Marktinformatie

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 51.88M
$ 51.88M$ 51.88M

2.45M
2.45M 2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

De huidige marktkapitalisatie van ETH Strategy is $ 1.07M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STRAT is 2.45M, met een totale voorraad van 118872218.6093638. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 51.88M.

ETH Strategy (STRAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ETH Strategy naar USD $ -0.0381068197689179.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ETH Strategy naar USD $ -0.1688671580.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ETH Strategy naar USD $ -0.1745265801.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ETH Strategy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0381068197689179-8.02%
30 dagen$ -0.1688671580-38.68%
60 dagen$ -0.1745265801-39.98%
90 dagen$ 0--

Wat is ETH Strategy (STRAT)?

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ETH Strategy (STRAT) hulpbron

Officiële website

ETH Strategy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ETH Strategy (STRAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ETH Strategy (STRAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ETH Strategy te bekijken.

Bekijk nu de ETH Strategy prijsvoorspelling !

STRAT naar lokale valuta's

ETH Strategy (STRAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ETH Strategy (STRAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STRAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ETH Strategy (STRAT)

Hoeveel is ETH Strategy (STRAT) vandaag waard?
De live STRAT prijs in USD is 0.436475 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STRAT naar USD prijs?
De huidige prijs van STRAT naar USD is $ 0.436475. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ETH Strategy?
De marktkapitalisatie van STRAT is $ 1.07M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STRAT?
De circulerende voorraad van STRAT is 2.45M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STRAT?
STRAT bereikte een ATH-prijs van 0.875668 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STRAT?
STRAT zag een ATL-prijs van 0.415171 USD.
Wat is het handelsvolume van STRAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STRAT is -- USD.
Zal STRAT dit jaar hoger gaan?
STRAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STRAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:05:26 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,740.15
$102,740.15$102,740.15

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,343.75
$3,343.75$3,343.75

-4.66%

Solana logo

Solana

SOL

$158.44
$158.44$158.44

-1.88%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1857
$1.1857$1.1857

+58.62%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,740.15
$102,740.15$102,740.15

-0.42%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,343.75
$3,343.75$3,343.75

-4.66%

Solana logo

Solana

SOL

$158.44
$158.44$158.44

-1.88%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2505
$2.2505$2.2505

-1.38%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16434
$0.16434$0.16434

+0.25%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04569
$0.04569$0.04569

+82.76%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.026
$0.026$0.026

-99.48%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00900
$0.00900$0.00900

+20.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00846
$0.00846$0.00846

+30.15%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2912
$0.2912$0.2912

+482.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08148
$0.08148$0.08148

+431.16%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000043996
$0.0000000043996$0.0000000043996

+214.21%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1725
$0.1725$0.1725

+163.35%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008813
$0.000008813$0.000008813

+130.88%