ETH Strategy (STRAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.415171 $ 0.415171 $ 0.415171 24u laag $ 0.480807 $ 0.480807 $ 0.480807 24u hoog 24u laag $ 0.415171$ 0.415171 $ 0.415171 24u hoog $ 0.480807$ 0.480807 $ 0.480807 Hoogste prijs ooit $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Laagste prijs $ 0.415171$ 0.415171 $ 0.415171 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -8.02% Prijswijziging (7D) -25.30% Prijswijziging (7D) -25.30%

ETH Strategy (STRAT) real-time prijs is $0.436475. De afgelopen 24 uur werd er STRAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.415171 en een hoogtepunt van $ 0.480807, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STRAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.875668, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.415171 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STRAT met -- veranderd in het afgelopen uur, -8.02% in de afgelopen 24 uur en -25.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 51.88M$ 51.88M $ 51.88M Circulerende voorraad 2.45M 2.45M 2.45M Totale voorraad 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

De huidige marktkapitalisatie van ETH Strategy is $ 1.07M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STRAT is 2.45M, met een totale voorraad van 118872218.6093638. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 51.88M.