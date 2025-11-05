DeFrogs (DEFROGS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 34.53 $ 34.53 $ 34.53 24u laag $ 39.8 $ 39.8 $ 39.8 24u hoog 24u laag $ 34.53$ 34.53 $ 34.53 24u hoog $ 39.8$ 39.8 $ 39.8 Hoogste prijs ooit $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Laagste prijs $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) -5.17% Prijswijziging (7D) -17.47% Prijswijziging (7D) -17.47%

DeFrogs (DEFROGS) real-time prijs is $37.14. De afgelopen 24 uur werd er DEFROGS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 34.53 en een hoogtepunt van $ 39.8, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEFROGS hoogste prijs aller tijden is $ 3,930.55, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 34.07 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEFROGS met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, -5.17% in de afgelopen 24 uur en -17.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 371.72K$ 371.72K $ 371.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 371.72K$ 371.72K $ 371.72K Circulerende voorraad 10.00K 10.00K 10.00K Totale voorraad 10,000.0 10,000.0 10,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DeFrogs is $ 371.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEFROGS is 10.00K, met een totale voorraad van 10000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 371.72K.