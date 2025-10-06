BeursDEX+
De live SP500 xStock prijs vandaag is 672.54 USD. Volg realtime SPYX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPYX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$672.54
-0.32%1D
SP500 xStock (SPYX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:38:19 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 650
24u laag
$ 677.65
24u hoog

$ 650
$ 677.65
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
+0.64%

-0.32%

-3.65%

-3.65%

SP500 xStock (SPYX) real-time prijs is $ 672.54. De afgelopen 24 uur werd er SPYX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 650 en een hoogtepunt van $ 677.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPYX hoogste prijs aller tijden is $ 692.479563624506, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 594.884270877716 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPYX met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, -0.32% in de afgelopen 24 uur en -3.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SP500 xStock (SPYX) Marktinformatie

No.869

$ 16.24M
$ 58.53K
$ 16.24M
24.15K
--
24,149.14340313
SOL

De huidige marktkapitalisatie van SP500 xStock is $ 16.24M, met een handelsvolume van $ 58.53K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPYX is 24.15K, met een totale voorraad van 24149.14340313. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.24M.

SP500 xStock (SPYX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van SP500 xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -2.159-0.32%
30 dagen$ +3.92+0.58%
60 dagen$ +26.24+4.06%
90 dagen$ +36.51+5.74%
SP500 xStock prijswijziging vandaag

SPYX registreerde vandaag een verandering van $ -2.159 (-0.32%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

SP500 xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +3.92 (+0.58%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

SP500 xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SPYX zien we een verandering van $ +26.24 (+4.06%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

SP500 xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +36.51 (+5.74%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SP500 xStock (SPYX) bekijken?

Bekijk nu de SP500 xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is SP500 xStock (SPYX)?

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSP500 xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SPYX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SP500 xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SP500 xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

SP500 xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SP500 xStock (SPYX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SP500 xStock (SPYX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SP500 xStock te bekijken.

Bekijk nu de SP500 xStock prijsvoorspelling !

SP500 xStock (SPYX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SP500 xStock (SPYX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPYX token !

Hoe koop je SP500 xStock (SPYX)?

Op zoek naar Hoe koop je SP500 xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SP500 xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SPYX naar lokale valuta's

1 SP500 xStock(SPYX) naar VND
17,697,890.1
1 SP500 xStock(SPYX) naar AUD
A$1,035.7116
1 SP500 xStock(SPYX) naar GBP
511.1304
1 SP500 xStock(SPYX) naar EUR
585.1098
1 SP500 xStock(SPYX) naar USD
$672.54
1 SP500 xStock(SPYX) naar MYR
RM2,817.9426
1 SP500 xStock(SPYX) naar TRY
28,313.934
1 SP500 xStock(SPYX) naar JPY
¥102,898.62
1 SP500 xStock(SPYX) naar ARS
ARS$980,375.0088
1 SP500 xStock(SPYX) naar RUB
54,690.9528
1 SP500 xStock(SPYX) naar INR
59,627.3964
1 SP500 xStock(SPYX) naar IDR
Rp11,208,995.5164
1 SP500 xStock(SPYX) naar PHP
39,585.7044
1 SP500 xStock(SPYX) naar EGP
￡E.31,885.1214
1 SP500 xStock(SPYX) naar BRL
R$3,631.716
1 SP500 xStock(SPYX) naar CAD
C$948.2814
1 SP500 xStock(SPYX) naar BDT
81,982.626
1 SP500 xStock(SPYX) naar NGN
970,475.22
1 SP500 xStock(SPYX) naar COP
$2,596,676.94
1 SP500 xStock(SPYX) naar ZAR
R.11,755.9992
1 SP500 xStock(SPYX) naar UAH
28,300.4832
1 SP500 xStock(SPYX) naar TZS
T.Sh.1,652,430.78
1 SP500 xStock(SPYX) naar VES
Bs149,976.42
1 SP500 xStock(SPYX) naar CLP
$636,222.84
1 SP500 xStock(SPYX) naar PKR
Rs190,140.5088
1 SP500 xStock(SPYX) naar KZT
352,478.214
1 SP500 xStock(SPYX) naar THB
฿21,884.4516
1 SP500 xStock(SPYX) naar TWD
NT$20,794.9368
1 SP500 xStock(SPYX) naar AED
د.إ2,468.2218
1 SP500 xStock(SPYX) naar CHF
Fr544.7574
1 SP500 xStock(SPYX) naar HKD
HK$5,225.6358
1 SP500 xStock(SPYX) naar AMD
֏257,280.177
1 SP500 xStock(SPYX) naar MAD
.د.م6,261.3474
1 SP500 xStock(SPYX) naar MXN
$12,556.3218
1 SP500 xStock(SPYX) naar SAR
ريال2,522.025
1 SP500 xStock(SPYX) naar ETB
Br102,864.993
1 SP500 xStock(SPYX) naar KES
KSh86,885.4426
1 SP500 xStock(SPYX) naar JOD
د.أ476.83086
1 SP500 xStock(SPYX) naar PLN
2,488.398
1 SP500 xStock(SPYX) naar RON
лв2,972.6268
1 SP500 xStock(SPYX) naar SEK
kr6,442.9332
1 SP500 xStock(SPYX) naar BGN
лв1,143.318
1 SP500 xStock(SPYX) naar HUF
Ft226,975.5246
1 SP500 xStock(SPYX) naar CZK
14,257.848
1 SP500 xStock(SPYX) naar KWD
د.ك206.46978
1 SP500 xStock(SPYX) naar ILS
2,199.2058
1 SP500 xStock(SPYX) naar BOB
Bs4,647.2514
1 SP500 xStock(SPYX) naar AZN
1,143.318
1 SP500 xStock(SPYX) naar TJS
SM6,200.8188
1 SP500 xStock(SPYX) naar GEL
1,829.3088
1 SP500 xStock(SPYX) naar AOA
Kz613,625.496
1 SP500 xStock(SPYX) naar BHD
.د.ب253.54758
1 SP500 xStock(SPYX) naar BMD
$672.54
1 SP500 xStock(SPYX) naar DKK
kr4,364.7846
1 SP500 xStock(SPYX) naar HNL
L17,714.7036
1 SP500 xStock(SPYX) naar MUR
30,950.2908
1 SP500 xStock(SPYX) naar NAD
$11,695.4706
1 SP500 xStock(SPYX) naar NOK
kr6,880.0842
1 SP500 xStock(SPYX) naar NZD
$1,190.3958
1 SP500 xStock(SPYX) naar PAB
B/.672.54
1 SP500 xStock(SPYX) naar PGK
K2,858.295
1 SP500 xStock(SPYX) naar QAR
ر.ق2,448.0456
1 SP500 xStock(SPYX) naar RSD
дин.68,639.4324
1 SP500 xStock(SPYX) naar UZS
soʻm8,006,427.2904
1 SP500 xStock(SPYX) naar ALL
L56,567.3394
1 SP500 xStock(SPYX) naar ANG
ƒ1,203.8466
1 SP500 xStock(SPYX) naar AWG
ƒ1,203.8466
1 SP500 xStock(SPYX) naar BBD
$1,345.08
1 SP500 xStock(SPYX) naar BAM
KM1,143.318
1 SP500 xStock(SPYX) naar BIF
Fr1,983,320.46
1 SP500 xStock(SPYX) naar BND
$874.302
1 SP500 xStock(SPYX) naar BSD
$672.54
1 SP500 xStock(SPYX) naar JMD
$107,962.8462
1 SP500 xStock(SPYX) naar KHR
2,700,960.9924
1 SP500 xStock(SPYX) naar KMF
Fr286,502.04
1 SP500 xStock(SPYX) naar LAK
14,620,434.4902
1 SP500 xStock(SPYX) naar LKR
රු204,976.7412
1 SP500 xStock(SPYX) naar MDL
L11,520.6102
1 SP500 xStock(SPYX) naar MGA
Ar3,029,456.43
1 SP500 xStock(SPYX) naar MOP
P5,380.32
1 SP500 xStock(SPYX) naar MVR
10,357.116
1 SP500 xStock(SPYX) naar MWK
MK1,167,603.4194
1 SP500 xStock(SPYX) naar MZN
MT43,008.933
1 SP500 xStock(SPYX) naar NPR
रु95,406.5244
1 SP500 xStock(SPYX) naar PYG
4,769,653.68
1 SP500 xStock(SPYX) naar RWF
Fr975,855.54
1 SP500 xStock(SPYX) naar SBD
$5,535.0042
1 SP500 xStock(SPYX) naar SCR
9,045.663
1 SP500 xStock(SPYX) naar SRD
$25,892.79
1 SP500 xStock(SPYX) naar SVC
$5,884.725
1 SP500 xStock(SPYX) naar SZL
L11,702.196
1 SP500 xStock(SPYX) naar TMT
m2,360.6154
1 SP500 xStock(SPYX) naar TND
د.ت1,975.92252
1 SP500 xStock(SPYX) naar TTD
$4,559.8212
1 SP500 xStock(SPYX) naar UGX
Sh2,343,129.36
1 SP500 xStock(SPYX) naar XAF
Fr384,020.34
1 SP500 xStock(SPYX) naar XCD
$1,815.858
1 SP500 xStock(SPYX) naar XOF
Fr384,020.34
1 SP500 xStock(SPYX) naar XPF
Fr69,271.62
1 SP500 xStock(SPYX) naar BWP
P9,079.29
1 SP500 xStock(SPYX) naar BZD
$1,351.8054
1 SP500 xStock(SPYX) naar CVE
$64,651.2702
1 SP500 xStock(SPYX) naar DJF
Fr119,039.58
1 SP500 xStock(SPYX) naar DOP
$43,217.4204
1 SP500 xStock(SPYX) naar DZD
د.ج88,001.859
1 SP500 xStock(SPYX) naar FJD
$1,533.3912
1 SP500 xStock(SPYX) naar GNF
Fr5,847,735.3
1 SP500 xStock(SPYX) naar GTQ
Q5,151.6564
1 SP500 xStock(SPYX) naar GYD
$140,695.368
1 SP500 xStock(SPYX) naar ISK
kr84,740.04

SP500 xStock bron

Voor een beter begrip van SP500 xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van SP500 xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over SP500 xStock

Hoeveel is SP500 xStock (SPYX) vandaag waard?
De live SPYX prijs in USD is 672.54 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPYX naar USD prijs?
De huidige prijs van SPYX naar USD is $ 672.54. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SP500 xStock?
De marktkapitalisatie van SPYX is $ 16.24M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPYX?
De circulerende voorraad van SPYX is 24.15K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPYX?
SPYX bereikte een ATH-prijs van 692.479563624506 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPYX?
SPYX zag een ATL-prijs van 594.884270877716 USD.
Wat is het handelsvolume van SPYX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPYX is $ 58.53K USD.
Zal SPYX dit jaar hoger gaan?
SPYX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPYX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
SP500 xStock (SPYX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

