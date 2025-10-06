Wat is SP500 xStock (SPYX)?

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SP500 xStock (SPYX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SP500 xStock (SPYX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SP500 xStock te bekijken.

SP500 xStock (SPYX) Tokenomie

Hoe koop je SP500 xStock (SPYX)?

Mensen vragen ook: Andere vragen over SP500 xStock Hoeveel is SP500 xStock (SPYX) vandaag waard? De live SPYX prijs in USD is 672.54 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige SPYX naar USD prijs? $ 672.54 . Bekijk De huidige prijs van SPYX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van SP500 xStock? De marktkapitalisatie van SPYX is $ 16.24M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van SPYX? De circulerende voorraad van SPYX is 24.15K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPYX? SPYX bereikte een ATH-prijs van 692.479563624506 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPYX? SPYX zag een ATL-prijs van 594.884270877716 USD . Wat is het handelsvolume van SPYX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPYX is $ 58.53K USD . Zal SPYX dit jaar hoger gaan? SPYX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPYX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

