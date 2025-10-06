BeursDEX+
De live Portal To Bitcoin prijs vandaag is 0.03059 USD. Volg realtime PTB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PTB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PTB

PTB Prijsinformatie

Wat is PTB

PTB whitepaper

PTB officiële website

PTB tokenomie

PTB Prijsvoorspelling

PTB Geschiedenis

PTB koopgids

PTB-naar-Fiat valutaconversie

PTB spot

PTB USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Portal To Bitcoin logo

Portal To Bitcoin koers(PTB)

1 PTB naar USD live prijs:

$0.03056
$0.03056$0.03056
+8.21%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:55:16 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02773
$ 0.02773$ 0.02773
24u laag
$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113
24u hoog

$ 0.02773
$ 0.02773$ 0.02773

$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146

+1.32%

+8.21%

+7.33%

+7.33%

Portal To Bitcoin (PTB) real-time prijs is $ 0.03059. De afgelopen 24 uur werd er PTB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02773 en een hoogtepunt van $ 0.03113, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PTB hoogste prijs aller tijden is $ 0.08213221598557312, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02361778534168146 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PTB met +1.32% veranderd in het afgelopen uur, +8.21% in de afgelopen 24 uur en +7.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) Marktinformatie

No.462

$ 53.14M
$ 53.14M$ 53.14M

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 256.96M
$ 256.96M$ 256.96M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Portal To Bitcoin is $ 53.14M, met een handelsvolume van $ 2.53M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PTB is 1.74B, met een totale voorraad van 5258400000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 256.96M.

Portal To Bitcoin (PTB) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Portal To Bitcoin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0023186+8.21%
30 dagen$ -0.03105-50.38%
60 dagen$ -0.015-32.91%
90 dagen$ +0.02059+205.90%
Portal To Bitcoin prijswijziging vandaag

PTB registreerde vandaag een verandering van $ +0.0023186 (+8.21%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Portal To Bitcoin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.03105 (-50.38%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Portal To Bitcoin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PTB zien we een verandering van $ -0.015 (-32.91%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Portal To Bitcoin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.02059 (+205.90%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Portal To Bitcoin (PTB) bekijken?

Bekijk nu de Portal To Bitcoinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Portal To Bitcoin (PTB)?

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePortal To Bitcoin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PTB staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Portal To Bitcoin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Portal To Bitcoin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Portal To Bitcoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Portal To Bitcoin (PTB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Portal To Bitcoin (PTB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Portal To Bitcoin te bekijken.

Bekijk nu de Portal To Bitcoin prijsvoorspelling !

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Portal To Bitcoin (PTB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PTB token !

Hoe koop je Portal To Bitcoin (PTB)?

Op zoek naar Hoe koop je Portal To Bitcoin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Portal To Bitcoin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PTB naar lokale valuta's

Portal To Bitcoin bron

Voor een beter begrip van Portal To Bitcoin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Portal To Bitcoin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Portal To Bitcoin

Hoeveel is Portal To Bitcoin (PTB) vandaag waard?
De live PTB prijs in USD is 0.03059 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PTB naar USD prijs?
De huidige prijs van PTB naar USD is $ 0.03059. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Portal To Bitcoin?
De marktkapitalisatie van PTB is $ 53.14M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PTB?
De circulerende voorraad van PTB is 1.74B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PTB?
PTB bereikte een ATH-prijs van 0.08213221598557312 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PTB?
PTB zag een ATL-prijs van 0.02361778534168146 USD.
Wat is het handelsvolume van PTB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PTB is $ 2.53M USD.
Zal PTB dit jaar hoger gaan?
PTB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PTB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:55:16 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

PTB-naar-USD calculator

Bedrag

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.03059 USD

Handel in PTB

PTB/USDT
$0.03056
$0.03056$0.03056
+8.21%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

